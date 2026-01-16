Mỹ bắt giữ tàu chở dầu thứ sáu liên quan Venezuela

Bộ Chỉ huy miền Nam nước Mỹ (SOUTHCOM) cho biết, lực lượng Mỹ tại vùng biển Caribe vừa bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Venezuela, đánh dấu vụ thu giữ thứ sáu trong vòng vài tuần qua. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng hơn của Washington nhằm kiểm soát các hoạt động liên quan đến dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Mỹ bắt giữ thêm một tàu chở dầu bị cáo buộc liên quan đến Venezuela tại vùng biển Caribe. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem cho hay, vụ bắt giữ diễn ra vào rạng sáng ngày 15/1 và không xảy ra sự cố nào. Theo bà Kristi Noem, con tàu này từng hoạt động tại vùng biển Venezuela và bị cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt do Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành. Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ xác nhận các binh sĩ Thủy quân lục chiến và thủy thủ thuộc Lực lượng Đặc nhiệm đã xuất phát từ tàu sân bay USS Gerald R. Ford để tiến hành chiến dịch mà không gặp bất kỳ sự kháng cự nào.

Liên quan tình hình Venezuela, cùng ngày, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết bà đã trình lên Quốc hội một đề xuất cải cách luật dầu khí, trong bối cảnh các nhà đầu tư Mỹ gia tăng sức ép nhằm được tiếp cận thuận lợi hơn với ngành công nghiệp dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ giàu tài nguyên này.

Theo bà Rodríguez, gói cải cách được kỳ vọng sẽ “mở đường cho các dòng vốn đầu tư chảy vào những lĩnh vực mới, những khu vực chưa từng có đầu tư và cả những nơi hiện vẫn chưa có cơ sở hạ tầng.” Bà nhấn mạnh nguồn thu từ dầu mỏ sẽ được sử dụng để phục vụ người lao động và củng cố các dịch vụ công cộng thiết yếu.

Venezuela thúc đẩy cải cách luật dầu khí giữa sức ép ngày càng lớn từ các nhà đầu tư Mỹ. Ảnh: Venezuelanalysis.

Động thái cải cách diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nhắm tới trữ lượng dầu mỏ khổng lồ nhưng chưa được khai thác hiệu quả của Venezuela, thông qua một kế hoạch tái thiết trị giá lên tới 100 tỷ USD. Các nhà đầu tư tiềm năng vì vậy đã liên tục kêu gọi Caracas khẩn trương sửa đổi khung pháp lý tại quốc gia thành viên OPEC này.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, AP News.