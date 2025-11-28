Về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp và xử lý phản ánh của dân

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 215-KL/TW ngày 23/11/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Kết luận số 215-KL/TW do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký; nội dung sửa đổi, bổ sung Quy định số 11-QĐi/TW như sau:

Sửa đổi Khoản 2, Điều 1 như sau:

"2. Quy định này áp dụng đối với người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp xã; người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo là người dân, cán bộ, đảng viên, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan".

Sửa đổi Khoản 8, Điều 3 như sau:

"8. Định kỳ hằng tháng, quý I, 6 tháng, 9 tháng, năm hoặc đột xuất báo cáo tình hình, kết quả tiếp dân và xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của dân như sau:

a) Bí thư cấp ủy cấp tỉnh báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Ban Nội chính Trung ương, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

b) Bí thư cấp ủy cấp xã báo cáo với bí thư, ban nội chính, ban tuyên giáo và dân vận cấp ủy cấp tỉnh".

Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 như sau:

"1. Người đứng đầu cấp ủy tiếp dân định kỳ như sau:

a) Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh tiếp dân ít nhất 1 ngày trong 1 tháng.

b) Người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp dân ít nhất 2 ngày trong 1 tháng.

Căn cứ tình hình thực tế của cấp ủy, địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy sắp xếp và thông báo công khai thời gian cố định tiếp dân trong tháng".

Sửa đổi tên gọi Điều 5 như sau:

“Điều 5. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy".

Sửa đổi tên gọi Điều 7 như sau:

“Điều 7. Việc xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan, đơn vị của người đứng đầu cấp ủy".

Sửa đổi Khoản 2, Điều 9 như sau:

"2. Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương , Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương tham mưu, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định".

Bộ Chính trị yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Kết luận này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, bất cập, kịp thời báo cáo Bộ Chính trị (qua Ban Nội chính Trung ương).

Tải toàn văn Kết luận số 215-KL/TW, ngày 23/11/2025 tại đây.

Tải toàn văn Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 tại đây.

Theo Báo Nhân Dân