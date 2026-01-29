Vận tải hành khách và hàng hóa tăng công suất phục vụ dịp tết

Càng về những ngày cận Tết Nguyên đán, hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa càng trở nên sôi động khi nhu cầu đi lại của người dân và nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất, tiêu dùng cuối năm tăng mạnh. Trước áp lực gia tăng đồng thời ở cả hai lĩnh vực vận tải hành khách và hàng hóa, các doanh nghiệp vận tải cùng đơn vị quản lý bến bãi đã chủ động xây dựng phương án tăng công suất, tăng chuyến, bảo đảm lưu thông thông suốt, an toàn trong cao điểm tết.

Không khí nhộn nhịp tại khu vực chờ xe ở Bến xe phía Bắc Thanh Hóa khi nhu cầu đi lại dịp tết bắt đầu tăng.

Ghi nhận tại các bến xe lớn trên địa bàn tỉnh cho thấy, lưu lượng hành khách qua bến tăng rõ rệt so với ngày thường, đặc biệt tập trung trên các tuyến kết nối Thanh Hóa với Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Nhu cầu đi lại tăng, chủ yếu là người lao động làm việc xa quê, sinh viên và người dân về quê sum họp gia đình. Trước thực tế này, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến cố định đã chủ động điều chỉnh biểu đồ chạy xe, tăng chuyến và bố trí phương tiện dự phòng nhằm hạn chế tình trạng quá tải vào những ngày cao điểm.

Thông tin từ Công ty CP Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa, trong dịp tết năm nay, số lượt xe xuất bến tại các bến xe phía Bắc, phía Nam và Sầm Sơn dự kiến tăng từ 20 - 35% so với ngày thường. Riêng các tuyến có nhu cầu cao như Thanh Hóa - Hà Nội, Thanh Hóa - Nghệ An, Thanh Hóa - TP Hồ Chí Minh, lượng chuyến tăng mạnh, tập trung vào giai đoạn trước tết và ngay sau kỳ nghỉ. Công tác điều tiết phương tiện được thực hiện linh hoạt nhằm bảo đảm hành khách không phải chờ đợi lâu, đồng thời giữ ổn định trật tự, an toàn trong khu vực bến xe.

Ông Lê Đình Lịch, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Khai thác Bến xe Thanh Hóa cho biết: "Điểm khác biệt trong công tác phục vụ tết năm nay là việc chủ động phân luồng, giãn thời gian xuất bến và kiểm soát chặt biểu đồ chạy xe, thay vì để dồn chuyến vào các khung giờ cao điểm. Chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp vận tải đăng ký tăng chuyến gắn với năng lực phương tiện và lái xe thực tế, tránh tình trạng tăng chuyến hình thức nhưng không bảo đảm chất lượng phục vụ. Các bến xe tổ chức trực điều hành 24/24 giờ, theo dõi sát lưu lượng hành khách từng ngày để điều tiết phương tiện kịp thời, không để xảy ra ùn ứ kéo dài hay thiếu xe vào những ngày sát tết”.

Bên cạnh các tuyến xe khách truyền thống, phân khúc vận tải hành khách chất lượng cao cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt trong dịp tết. Nhiều doanh nghiệp Limousine khai thác tuyến Thanh Hóa- Hà Nội bắt đầu có lượng khách đặt vé tăng mạnh, nhất là vào các khung giờ chiều và tối, thời điểm người lao động tranh thủ di chuyển sau giờ làm việc. Trong đó, Vĩnh Quang Limousine là một trong những đơn vị chủ động sớm phương án tăng công suất để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Theo đại diện doanh nghiệp, lượng hành khách sử dụng dịch vụ Limousine dịp tết tăng khoảng 30% so với ngày thường. Để đáp ứng nhu cầu này, Vĩnh Quang Limousine đã tăng chuyến, bố trí thêm xe dự phòng và siết chặt công tác kiểm tra kỹ thuật phương tiện trước khi đưa vào khai thác. Chia sẻ từ góc độ doanh nghiệp trực tiếp khai thác tuyến, ông Lê Quang Huy, đại diện doanh nghiệp vận tải này cho biết: "Áp lực lớn nhất trong dịp tết không chỉ nằm ở lượng khách tăng cao mà còn ở yêu cầu duy trì chất lượng dịch vụ và ổn định giá vé. Khách đi tết thường đặt vé muộn, tập trung vào một số khung giờ cố định. Nếu không chủ động tăng chuyến và sắp xếp lại lịch chạy, rất dễ xảy ra tình trạng quá tải cục bộ hoặc phát sinh tăng giá. Vì vậy, doanh nghiệp phải tính toán tăng công suất trên cơ sở nhu cầu thực, đồng thời bố trí lái xe, phương tiện dự phòng để không bị động khi lượng khách tăng đột biến".

Mảng vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng bước vào giai đoạn cao điểm nhất trong năm. Nhu cầu vận chuyển hàng tiêu dùng, thực phẩm, nông sản, vật tư phục vụ sản xuất và thị trường tết tăng mạnh, khiến sản lượng vận tải hàng hóa tăng. Tại nhiều doanh nghiệp logistics, kho bãi và điểm tập kết hàng hóa, hoạt động bốc xếp, vận chuyển diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm để kịp thời đưa hàng hóa ra thị trường. Các đơn vị bưu chính, chuyển phát đã tăng ca, bổ sung phương tiện vận chuyển, mở rộng thời gian khai thác tại các bưu cục và trung tâm khai thác, bảo đảm tiến độ giao nhận hàng hóa trong điều kiện đơn hàng tăng cao.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động vận tải trong dịp tết cũng được tăng cường. Các lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải, giám sát việc niêm yết và thực hiện giá cước, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn giao thông, chở quá số người, quá tải trọng. Việc kiểm soát ngay từ đầu được xem là yếu tố quan trọng nhằm giữ ổn định thị trường vận tải trong cao điểm tết.

Bài và ảnh: Chi Phạm