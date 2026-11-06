Ưu tiên nguồn lực xử lý các điểm đê mất an toàn

Trước diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp, khó lường, việc xử lý các điểm đê xung yếu, mất an toàn đang được các địa phương trong tỉnh tập trung triển khai. Với tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó từ sớm, từ xa, các chủ đầu tư, nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn, huy động nhân lực, phương tiện, ưu tiên nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu sớm hoàn thành các hạng mục trọng yếu, góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Dự án nâng cấp đê tả sông Yên, xã Nông Cống đang được nhà thầu tập trung nhân lực,máy móc đẩy nhanh tiến độ.

Khởi công từ tháng 8/2026, Dự án xử lý sạt lở đê tây sông Cùng, xã Hoằng Hóa có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng, chiều dài 1,1km. Mặc dù thời gian triển khai chưa dài, lại chịu ảnh hưởng của đợt mưa kéo dài trong tháng 9 vừa qua, song đến nay, công trình đã đạt khoảng 20% khối lượng, cơ bản bảo đảm tiến độ đề ra. Để đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công kiểm tra hiện trường, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng thời đôn đốc thực hiện các hạng mục theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu về chất lượng công trình.

Anh Trần Văn Duy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Hoằng Hóa, cho biết: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp với đơn vị thi công tháo gỡ những vướng mắc phát sinh, đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm công trình được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu về chất lượng”.

Tại xã Nông Cống, Dự án nâng cấp đê tả sông Yên cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ. Công trình có chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng, đến nay khối lượng thi công đạt gần 80%.

Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, công trình sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho 380 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu, đồng thời bảo vệ gần 100ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn xã Minh Khôi cũ.

Ông Ngô Thọ Thiết, Công ty TNHH Thanh Hóa - đơn vị thi công, cho biết: “Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã tập trung nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công, bù lại khoảng thời gian bị ảnh hưởng do mưa, phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch”.

Xác định đê điều là công trình hạ tầng quan trọng, có vai trò trực tiếp trong bảo vệ tính mạng, tài sản và sản xuất của người dân, xã Nông Cống đang tập trung chỉ đạo triển khai các dự án theo kế hoạch, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để sớm khởi công những công trình mới.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nông Cống, cho biết: “Địa phương xác định tu bổ, nâng cấp đê điều là nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống thiên tai. Cùng với việc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án đang triển khai, xã đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công 2 dự án mới được đầu tư”.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện đang triển khai gần 30 dự án tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều. Quá trình thực hiện các dự án còn gặp không ít khó khăn do nguồn cung vật liệu xây dựng, giá vật tư biến động và thời tiết bất lợi. Tuy nhiên, với sự chủ động của các chủ đầu tư, nhà thầu và chính quyền địa phương, các công trình cơ bản vẫn được triển khai theo kế hoạch.

Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm, trên khu vực có thể xuất hiện từ 4 - 5 cơn bão; lượng mưa được dự báo tăng từ 10 - 30% so với năm trước. Diễn biến thời tiết bất thường cùng nguy cơ mưa lớn, lũ trên các sông đặt ra yêu cầu cấp thiết trong việc đẩy nhanh tiến độ tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, nhất là tại những vị trí xung yếu, đã xuất hiện tình trạng sạt lở, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đặc biệt, tiến độ phải đi đôi với chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình; các hạng mục trọng yếu cần được tập trung hoàn thành, bảo đảm khả năng chống chịu trước thiên tai. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm chủ động ứng phó với mùa mưa bão, mà còn là giải pháp lâu dài để từng bước nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, bảo vệ an toàn hệ thống đê điều, ổn định sản xuất và đời sống Nhân dân.

Bài và ảnh: Tuấn Anh