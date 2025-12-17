Ứng dụng laser trong điều trị bệnh trĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Trĩ là một trong những bệnh lý phổ biến nhất của vùng hậu môn - trực tràng, thường gặp ở nhiều lứa tuổi, đặc biệt là người trung niên và cao tuổi. Bệnh không chỉ gây khó chịu, đau đớn trong sinh hoạt hằng ngày mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, tâm lý và khả năng lao động của người bệnh. Tuy nhiên, do tâm lý e ngại, chủ quan hoặc lo sợ đau đớn khi can thiệp ngoại khoa, không ít người chấp nhận “sống chung với bệnh”, khiến trĩ ngày càng tiến triển nặng, khó điều trị dứt điểm.

Một ca phẫu thuật laser điều trị trĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Trong bối cảnh y học hiện đại không ngừng phát triển, nhiều phương pháp điều trị trĩ tiên tiến đã ra đời, hướng tới mục tiêu giảm xâm lấn, hạn chế đau đớn, rút ngắn thời gian nằm viện và giúp người bệnh nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường. Một trong những kỹ thuật đang được đánh giá cao hiện nay là điều trị trĩ bằng laser - phương pháp hiện đại đã và đang được triển khai hiệu quả tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, khẳng định năng lực làm chủ kỹ thuật cao của bệnh viện tuyến tỉnh.

Theo các bác sĩ chuyên khoa Ngoại tiêu hóa, hậu môn - trực tràng, việc lựa chọn phương pháp điều trị trĩ phụ thuộc vào mức độ bệnh, tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Ở giai đoạn sớm, trĩ có thể được điều trị bảo tồn bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, sử dụng thuốc, kết hợp các thủ thuật như chích xơ búi trĩ, thắt vòng cao su. Với những trường hợp trĩ nặng hơn, người bệnh có thể phải can thiệp phẫu thuật bằng các phương pháp truyền thống như cắt trĩ Milligan - Morgan, Ferguson, Longo... Tuy nhiên, nhược điểm chung của các phương pháp phẫu thuật truyền thống là gây đau nhiều sau mổ, nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng, thời gian hồi phục kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và tâm lý người bệnh.

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng điều trị và chăm sóc người bệnh, mổ trĩ bằng laser được xem là giải pháp ưu việt, đáp ứng xu hướng điều trị xâm lấn tối thiểu hiện nay. Laser cho phép can thiệp trực tiếp vào gốc búi trĩ thông qua đầu laser siêu nhỏ, giúp làm đông và xơ hóa mạch máu nuôi búi trĩ, từ đó làm búi trĩ teo dần mà không cần cắt bỏ mô. Phương pháp này bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và hệ thống thần kinh vùng hậu môn - trực tràng, giảm đáng kể cảm giác đau, hạn chế biến chứng và giúp người bệnh hồi phục nhanh. Dù mổ trĩ bằng laser đã được triển khai tại nhiều bệnh viện tuyến Trung ương, song với các bệnh viện tuyến tỉnh, đây vẫn là kỹ thuật tương đối mới, đòi hỏi hệ thống trang thiết bị hiện đại và đội ngũ bác sĩ được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm chuyên sâu. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là một trong số ít các bệnh viện tuyến tỉnh trong cả nước làm chủ và triển khai thường quy kỹ thuật điều trị trĩ bằng laser. Thời gian gần đây, Khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật của bệnh viện đã thực hiện thành công nhiều ca phẫu thuật trĩ bằng laser, trong đó có những trường hợp bệnh nhân trĩ lâu năm, đã điều trị bằng các phương pháp khác nhưng tái phát hoặc không đạt hiệu quả như mong muốn.

Một trong những trường hợp điển hình là bệnh nhân Lường Văn Q, 54 tuổi ở xã Hồi Xuân. Bệnh nhân bị trĩ trong nhiều năm, từng điều trị bằng phương pháp thắt vòng cao su búi trĩ nhưng bệnh tái phát, gây đau và bất tiện trong sinh hoạt. Khi vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh nhân được chẩn đoán trĩ nội độ II - III kèm da thừa hậu môn, có chỉ định phẫu thuật tạo hình trĩ bằng laser kết hợp cắt da thừa. Trường hợp thứ hai là anh Lê Hữu T, 45 tuổi ở phường Nghi Sơn bị trĩ sa nhiều năm, điều trị nội khoa kéo dài nhưng không dứt điểm. Các bác sĩ chẩn đoán anh bị trĩ sa vòng hỗn hợp, chỉ định phẫu thuật tạo hình trĩ bằng laser kết hợp khâu treo triệt mạch.

Điểm chung ở cả hai trường hợp là thời gian phẫu thuật ngắn, ít đau sau mổ và phục hồi rất nhanh. Ngay sau can thiệp, người bệnh có thể ăn uống bình thường.

Chia sẻ cảm nhận sau phẫu thuật, anh Lê Hữu T cho biết: "Tôi thấy quyết định chọn mổ trĩ bằng laser là hoàn toàn đúng đắn. Bác sĩ mổ nhanh, hầu như không đau. Tôi đã mua gói giảm đau nhưng không cần dùng đến".

Theo Bác sĩ CKII Phạm Gia Thành, Phó trưởng Khoa Ngoại Tiêu hóa - Gan mật, "mổ trĩ bằng laser là phương pháp can thiệp tận gốc búi trĩ mà không cần dùng dao kéo truyền thống. Công nghệ laser giúp quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh chóng, giảm nguy cơ chảy máu, nhiễm trùng sau mổ. Đây là phương pháp xâm lấn tối thiểu, bảo toàn hệ thống cơ thắt và cấu trúc thần kinh vùng hậu môn - trực tràng, không gây đại tiện mất tự chủ"...

Mặc dù mổ trĩ bằng laser mang lại nhiều ưu điểm vượt trội và có tỷ lệ thành công lên tới khoảng 90%, song theo các chuyên gia, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào trang thiết bị, quy trình kỹ thuật và trình độ chuyên môn của đội ngũ bác sĩ. Vì vậy, người bệnh cần lựa chọn những cơ sở y tế uy tín, có đủ điều kiện triển khai kỹ thuật, được thăm khám và tư vấn kỹ lưỡng để đạt hiệu quả tối ưu.

Việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh triển khai thành công và thường quy kỹ thuật điều trị trĩ bằng laser không chỉ giúp người dân trong tỉnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại ngay tại địa phương, mà còn góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, khẳng định vai trò của bệnh viện tuyến tỉnh trong việc làm chủ các kỹ thuật y học tiên tiến.

Bài và ảnh: Hà Phương