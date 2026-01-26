Ukraine tuyên bố tiếp tục chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ sau đàm phán tại Abu Dhabi

Ngày 25/1, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã có những bình luận về đàm phán 3 bên tại Abu Dhabi, bao gồm tiến triển mới trong đảm bảo an ninh từ phía Mỹ và lộ trình đàm phán hòa bình Ukraine, trong đó các vấn đề gây tranh cãi đã giảm, tuy nhiên Ukraine vẫn giữ vững lập trường về lãnh thổ và Kiev sẽ chiến đấu vì lãnh thổ của mình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh Tổng thống ở Vilnius, Lithuania ngày 25 tháng 1 Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với các Tổng thống Litva và Ba Lan sau hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, ông Zelensky cho biết: văn kiện về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine đã hoàn thiện 100%. Hiện Kiev đang chờ xác nhận thời gian và địa điểm ký kết trước khi trình lên Quốc hội hai nước phê chuẩn. Ông Zelensky nhận định số lượng các vấn đề tranh cãi đã giảm bớt sau khi các bên thảo luận kế hoạch hòa bình 20 điểm. Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, cũng đánh giá cuộc gặp mang tính “xây dựng”.

Dù không khí đối thoại có dấu hiệu cải thiện, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở vấn đề lãnh thổ. Trong khi phía Nga tuyên bố xung đột chỉ có thể chấm dứt nếu Kiev công nhận các đường biên giới mới, Tổng thống Zelensky tái khẳng định lập trường không nhượng bộ về toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời nhấn mạnh quân đội Ukraine sẽ tiếp tục bảo vệ các khu vực miền Đông.

Ông Zelensky nói:“Chúng tôi đang chiến đấu vì đất nước mình - vì những gì thuộc về chúng tôi. Chúng tôi không chiến đấu trên lãnh thổ nước ngoài.

Mỹ đã gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ lãnh thổ, điều mà ông Trump coi là sự đánh đổi cần thiết để đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Ông Zelensky thừa nhận rằng việc tìm kiếm điểm chung giữa hai “quan điểm khác biệt về cơ bản” sẽ đòi hỏi một sự thỏa hiệp, bao gồm cả Mỹ

Một vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 1/2 tới. Đáng chú ý, nguồn tin từ Axios cho biết một cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky đang được xúc tiến gần hơn, bất chấp sắc lệnh cấm đàm phán hiện nay.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Reuters

Ngay khi các vòng đàm phán ba bên tại Abu Dhabi vừa kết thúc mà chưa có đột phá, Thủ tướng Hungary đề xuất một giải pháp biến Ukraine làm vùng đệm giữa Nga và phương Tây để tránh xung đột trực diện. Trong kịch bản này, Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh nhất định từ các cường quốc nhưng tuyệt đối không gia nhập NATO hay Liên minh châu Âu (EU). Ông Orban cảnh báo rằng, nếu Ukraine tiếp tục theo đuổi tư cách thành viên trong các khối quân sự phương Tây, Nga sẽ tiếp tục phá hủy nước này cho đến khi mục tiêu ngăn chặn sự mở rộng của NATO được thực hiện. NATO và Liên minh châu Âu cần chấp nhận thực tế rằng Nga sẽ không bao giờ chấp nhận hai tổ chức này tiến gần biên giới của Nga.

Nhật Lệ

Nguồn: CNN, Ukrinform