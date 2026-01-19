Ukraine: Nga lên kế hoạch tăng mạnh sản xuất thiết bị bay không người lái

Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga hiện không thể hiện dấu hiệu quan tâm đến các cuộc trao đổi nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình, mà ngược lại đang đẩy mạnh hoạt động quân sự và gia tăng đáng kể năng lực sản xuất vũ khí, đặc biệt là thiết bị bay không người lái (UAV).

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm một cơ sở sản xuất máy bay không người lái của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt ở Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Reuters

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trang tin trực tuyến lb.ua được công bố ngày 18/1, ông Syrskyi nhận định cường độ các hoạt động quân sự của Nga tiếp tục gia tăng, cùng với việc mở rộng các nhóm tác chiến và tăng sản lượng tên lửa, UAV cũng như các loại vũ khí tiến công khác.

Theo tư lệnh Ukraine, hiện Nga sản xuất trung bình khoảng 404 UAV Shahed mỗi ngày, bao gồm nhiều biến thể khác nhau, và đang đặt mục tiêu nâng sản lượng lên tới 1.000 chiếc mỗi ngày. Ông Syrskyi cho rằng Ukraine cần triển khai mọi biện pháp nhằm phá vỡ các kế hoạch này, gây tổn thất đủ lớn để buộc đối phương phải điều chỉnh tính toán, đồng thời tạo điều kiện cho các nỗ lực đối thoại trong tương lai.

Ông Syrskyi cũng đánh giá cao các biện pháp “tấn công tầm sâu” của Ukraine, coi đây là một trong những thế mạnh hiện nay. Theo ông, các hoạt động này đã nhằm vào 719 mục tiêu, gây thiệt hại ước tính khoảng 15 tỷ USD, chủ yếu liên quan tới ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga.

Kể từ năm 2022, Ukraine đã nhanh chóng phát triển năng lực sản xuất UAV trong nước và tiếp tục đặt kỳ vọng vào những bước tiến công nghệ mới. Trong khi đó, lực lượng Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và duy trì đà tiến chậm tại miền Đông, thường xuyên thông báo kiểm soát thêm các khu dân cư nhỏ.

Ukraine phát triển năng lực sản xuất UAV. Ảnh minh họa: Reuters

Giới chỉ huy quân sự Ukraine nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát triển UAV đánh chặn, được coi là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm hơn so với việc sử dụng tên lửa để đối phó với các đợt UAV từ phía Nga. Ông Syrskyi thừa nhận Nga có lợi thế về quy mô lực lượng, song cho biết công tác huy động của Ukraine đã được cải thiện trong những tháng gần đây nhờ hoạt động hiệu quả hơn của các trung tâm tuyển quân và đào tạo, cũng như cách tiếp cận nhân văn hơn đối với binh sĩ. Theo ông, tổn thất của Ukraine trong năm 2025 đã giảm 13% so với năm trước, trong khi tổn thất phía Nga gia tăng đáng kể.

Trong một diễn biến khác, Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Ukraine đã tấn công các mạng lưới năng lượng tại những khu vực miền nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện trong ngày 18/1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận việc khôi phục hệ thống năng lượng quốc gia vẫn đối mặt nhiều thách thức, song khẳng định chính phủ đang huy động tối đa nguồn lực.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters