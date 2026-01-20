U23 Việt Nam quyết tâm giải mã “hàng thủ thép” Trung Quốc; HLV Klopp khiến Real Madrid vỡ mộng

Bán kết U23 châu Á: Đại chiến Nhật Bản - Hàn Quốc phân định đẳng cấp; Novak Djokovic lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Australian Open 2026; Mâu thuẫn âm ỉ giữa MU và dàn huyền thoại CLB... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (20/1).

Bán kết U23 châu Á 2026: U23 Việt Nam quyết tâm giải mã “hàng thủ thép” Trung Quốc

Vào lúc 22h30 đêm nay (20/1), U23 Việt Nam sẽ đối đầu U23 Trung Quốc tại bán kết với mục tiêu tái lập kỳ tích Thường Châu.

U23 Việt Nam quyết tâm giành vé cho trận chung kết (Ảnh: AFC).

Đây là cuộc chạm trán đầy thú vị giữa hàng tấn công đa dạng của thầy trò HLV Kim Sang-sik (ghi 8 bàn/4 trận) và hàng phòng ngự chưa từng thủng lưới của U23 Trung Quốc. Dù đối thủ sở hữu thủ thành Li Hao xuất sắc, nhưng U23 Việt Nam hoàn toàn tự tin nhờ khả năng thay đổi nhịp độ linh hoạt và bản lĩnh lội ngược dòng đã được khẳng định.

U23 Việt Nam sẽ phải khuất phục thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc (Ảnh: Sohu).

Hàng thủ với những cái tên có thể hình tốt như Hiểu Minh, Lý Đức và thủ môn Trung Kiên (1m91) sẵn sàng vô hiệu hóa lối đá bóng bổng của Trung Quốc. Với sự hưng phấn và tính kỷ luật cao, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ khuất phục đối thủ để giành tấm vé tiến vào trận chung kết lịch sử.

Bán kết U23 châu Á: Đại chiến Nhật Bản - Hàn Quốc phân định đẳng cấp

Lúc 18h30 chiều nay (20/1), trận bán kết sớm giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra giữa hai đại kình địch Nhật Bản và Hàn Quốc.

U23 Nhật Bản (áo xanh) là đội bóng ghi nhiều bàn thắng nhất cho đến thời điểm này của giải (Ảnh: AFC).

U23 Nhật Bản đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải với lối đá tấn công biến hóa. Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc sẵn sàng đáp trả bằng lối chơi phòng ngự phản công thực dụng và những đường chuyền dài tốc độ.

Trong một trận derby Đông Á đỉnh cao, bản lĩnh và khả năng chắt chiu cơ hội sẽ là yếu tố then chốt để quyết định tấm vé đầu tiên vào chung kết.

Mâu thuẫn âm ỉ giữa MU và dàn huyền thoại CLB

Mối quan hệ giữa Manchester United và dàn huyền thoại “Thế hệ 92” vừa trải qua sóng gió sau cuộc khẩu chiến giữa hậu vệ Lisandro Martinez với Nicky Butt và Paul Scholes.

Lisandro Martinez có mâu thuẫn với dàn huyền thoại MU.

Nguồn cơn bắt đầu từ những lời trêu chọc về thể hình của Martinez trước trận derby Manchester, khiến trung vệ người Argentina đáp trả gay gắt sau chiến thắng 2-0. Dù Butt đã lên tiếng khuyên đàn em nên giữ cái đầu lạnh trước truyền thông, sự việc đã phơi bày khoảng cách thế hệ tại Old Trafford.

Dàn cựu danh thủ lừng lẫy dù không còn nắm quyền điều hành nhưng vẫn duy trì tầm ảnh hưởng cực lớn qua các kênh truyền thông và podcast.

Chính những lời chỉ trích thẳng thắn từ những người từng định hình bản sắc CLB đôi khi tạo ra áp lực nặng nề và sự tự ái cho các cầu thủ đương nhiệm, khiến sợi dây liên kết giữa quá khứ huy hoàng và thực tại đầy biến động trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

HLV Klopp khiến Real Madrid vỡ mộng

Cựu HLV Liverpool, Jurgen Klopp, vừa một lần nữa dập tắt hy vọng của Real Madrid khi khẳng định không có ý định trở lại công tác huấn luyện.

HLV Klopp phủ nhận trở lại ghế huấn luyện. Ảnh: Reuters.

Dù “Kền kền trắng” đang ráo riết tìm người thay thế Xabi Alonso, chiến lược gia 57 tuổi cho biết ông đang tận hưởng cuộc sống cân bằng và hài lòng với vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu tại Red Bull.

Klopp nhấn mạnh rằng ông không nhất thiết phải làm huấn luyện viên cho đến cuối đời và muốn dành thời gian cho gia đình thay vì chịu áp lực hàng tuần trên sân cỏ.

Novak Djokovic lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu tại Australian Open 2026

Tối 19/1, Novak Djokovic đã có màn ra quân ấn tượng khi đè bẹp Pedro Martinez với tỷ số 6-3, 6-2, 6-2.

Djokovic cán mốc 100 chiến thắng tại Australian Open (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này giúp tay vợt 38 tuổi chính thức cán mốc 100 trận thắng tại Australian Open, áp sát kỷ lục 102 trận của huyền thoại Roger Federer. Với thành tích này, Nole trở thành tay vợt duy nhất trong lịch sử sở hữu trên 100 chiến thắng tại 3 giải Grand Slam khác nhau.

Bên cạnh Djokovic, Casper Ruud cũng thuận lợi tiến vào vòng hai sau khi đánh bại Mattia Bellucci, đánh dấu cột mốc 50 chiến thắng tại các giải Grand Slam. Đối thủ tiếp theo của Djokovic sẽ là tay vợt trẻ người Ý Francesco Maestrelli.

HS