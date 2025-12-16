Tuyên truyền nâng cao hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Sau sáp nhập, 10 phường, xã trên địa bàn thị xã Nghi Sơn (cũ), có 3.489ha rừng tự nhiên và 10.807ha rừng trồng, được xác định là vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy trong mùa khô hanh. Đặc biệt, diện tích rừng thông, thân cây lại có tinh dầu kết hợp với thảm thực bì dày, khô tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao. Thực tế trong các năm trước đây, một số vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn có nguyên nhân từ ý thức bất cẩn của ng­ười dân trong việc dùng lửa để xử lý thực bì trồng rừng, đốt than, đốt vàng mã, đốt ong, hút thuốc lá, thuốc lào trong rừng. Có đối tượng do mâu thuẫn cá nhân xuất phát từ lợi ích rừng và đất lâm nghiệp đã cố ý đốt rừng để phá hoại tài sản của nhau, đang tiềm ẩn mối lo cháy rừng lớn...

Cán bộ, kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn kiểm tra công tác giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông tại phường Tân Dân.

Đồng chí Nguyễn Trần Phương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn, cho biết: Để bảo vệ, phát triển rừng (BV&PTR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) hiệu quả, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã chỉ đạo kiểm lâm viên (KLV) địa bàn bám sát định hướng chỉ đạo của cấp trên, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo của các phường, xã trên địa bàn và Chi cục Kiểm lâm tỉnh có liên quan đến BV&PTR để tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác BV&PTR đến đông đảo người dân. Nắm bắt, xử lý, giải quyết kịp thời các tình huống, các vụ vi phạm phát sinh trong lĩnh vực quản lý, BV&PTR. Từ đó, giúp người dân hiểu biết được tác dụng, giá trị đa mục đích của rừng đem lại, cũng như các chính sách đầu tư của Nhà nước cho công tác BV&PTR chủ động tham gia BV&PTR bền vững. Nhiều cách làm trực quan, sinh động đã đem lại hiệu quả, người dân tích cực trồng rừng, giữ rừng. Các phường, xã trên địa bàn đã tăng cường thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; triển khai nhiều giải pháp bảo vệ rừng (BVR), quản lý lâm sản.

Trong đó, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã phối hợp với các trường học đóng trên địa bàn và địa phương thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng để sinh viên, học sinh hiểu được lợi ích to lớn của rừng đối với đời sống con người và phát triển kinh tế - xã hội của thị xã, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chủ động thực hiện tốt các quy định BVR, PCCCR...

Kết quả, năm 2025, hạt kiểm lâm đã trực tiếp phối hợp với các trường THPT và THCS trên địa bàn phát hơn 5.000 tờ rơi và tuyên truyền về chủ động BVR, PCCCR cho học sinh; phối hợp với địa phương tuyên truyền BVR cho thanh niên, sinh viên về quê dịp nghỉ lễ, tết. Các em học sinh, sinh viên được nghe cán bộ kiểm lâm nêu bật vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với môi trường và cuộc sống của cộng đồng dân cư; tác hại của cháy rừng và những việc làm cụ thể để BVR và hiểu biết về các hành vi gây tổn hại đến rừng bị nghiêm cấm trong Luật Lâm nghiệp; được trang bị những kiến thức cơ bản về công tác BV&PTR. Nhận thức thời điểm nguy cơ cháy rừng cao, cần hạn chế tập trung vào rừng đi du lịch và tuyệt đối không sử dụng lửa để nấu đồ ăn gây cháy rừng, đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động giữ rừng.

Hạt kiểm lâm đã rà soát bổ sung vùng trọng điểm cháy rừng hơn 2.000ha ngoài thực địa vào bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng; xây dựng phương án tác chiến chữa cháy rừng (CCR) nhằm chủ động ứng phó với các tình huống cháy rừng có thể xảy ra. Trọng tâm là tập trung 3 nhóm giải pháp: giảm vật liệu cháy dưới tán rừng khu vực trọng điểm; tổ chức chỉ huy CCR, tuần tra canh gác lửa rừng; quản lý chặt chẽ nguyên nhân gây cháy rừng. Hướng dẫn chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư xây dựng, rà soát, bổ sung phương án PCCCR cụ thể, phù hợp thực tế. Tham mưu cho chính quyền địa phương bố trí lực lượng, phương tiện, hậu cần tại vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao để khi phát hiện, xử lý tình huống kịp thời, thực hiện phương án CCR theo phương châm “4 tại chỗ”. Kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý BVR, không để xảy ra “điểm nóng” về cháy rừng, khai thác rừng trái phép. Đầu tư mua sắm trang thiết bị, dụng cụ cho lực lượng tham gia. Đối thoại với Nhân dân để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; phối hợp giải quyết hiệu quả, triệt để các mâu thuẫn dẫn đến cố ý đốt hủy hoại rừng; điều tra, xác minh và xử lý nghiêm hành vi cố ý hủy hoại tài nguyên rừng.

Các tháng đầu năm 2025, Hạt kiểm lâm đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn chủ động xử lý vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt trước có điều khiển được 60,02ha; phát dọn thực bì, làm giảm vật liệu cháy được 974,6ha; phát dọn thực bì theo đường băng được 14,25km. Xây dựng mới 2,84km đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra PCCCR; tu sửa 22km đường băng cản lửa xây dựng từ các năm trước đây phục vụ tuần tra, kiểm tra an ninh rừng, đường tác chiến CCR khi có tình huống cháy xảy ra.

Trong mùa khô hanh, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn chủ động phối hợp với chủ rừng, chính quyền địa phương tổ chức 8 chốt trực gác lửa rừng trên địa bàn. Các thành viên được phân công trực gác có trách nhiệm quan sát lửa rừng trên địa bàn được giao và khu vực lân cận để phát hiện sớm lửa rừng, kiểm soát người ra vào rừng; mang theo máy thổi gió kịp thời CCR khi đám cháy mới phát sinh trên địa bàn đang trực; phát hiện cháy tại khu vực khác thông tin kịp thời cho đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra và CCR, không để cháy lan ra diện rộng. Ngoài các chốt trực cố định, hạt đã tổ chức tuần tra, quan sát lửa rừng lưu động. Phối hợp tuần tra, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về BVR, PCCCR. Chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện CCR khi cháy rừng xảy ra.

Năm 2025, Hạt Kiểm lâm Nghi Sơn đã phối hợp tuyên truyền BVR trên loa phát thanh được 2.500 lần; qua họp thôn, xã được 19 cuộc với 786 người tham gia. Phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn tổ chức 15 hội nghị tuyên truyền BVR cho các hộ nhận khoán BVR. Tổ chức kiểm tra an ninh rừng 95 lần với 195 lượt người tham gia, phát hiện, bắt giữ và xử lý 14 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 150 triệu đồng. Hiện nay, toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn quản lý được bảo vệ tốt; an ninh rừng cơ bản ổn định theo hướng bền vững.

Thời gian tới, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, vận động Nhân dân và chủ rừng thực hiện các quy định BVR. Ứng dụng công nghệ thông tin gắn với thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, tuyên truyền Luật Lâm nghiệp đến người dân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh áp dụng công nghệ trong quản lý, BVR. Người dân chủ động nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.

Bài và ảnh: Nguyễn Quân