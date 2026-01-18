Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Thanh Hóa

Sáng 18/1, tại Trường Đại học Hồng Đức, Báo Tuổi trẻ phối hợp với Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo), sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026.

Các đại biểu tham dự chương trình.

Đây là năm thứ 24 của chương trình và năm thứ 10 được tổ chức tại Thanh Hóa, là sự kiện giáo dục quan trọng thu hút đông đảo học sinh THPT, các vị phụ huynh, các đơn vị giáo dục đến tham dự, tìm hiểu thông tin.

Học sinh đặt câu hỏi tới Ban tư vấn tuyển sinh tại chương trình.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2026 là năm thứ hai học sinh thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ tuyển sinh năm 2026 dự kiến có nhiều thay đổi trong phương án xét tuyển của các trường, cũng như yêu cầu về kỹ năng của từng ngành nghề.

PGS.TS Đậu Bá Thìn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức giải đáp thắc mắc của thí sinh về tuyển sinh khối ngành sư phạm và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Để kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của các em học sinh cũng như giúp các em học sinh “Hiểu đúng mình - Chọn đúng nghề - Đi đúng hướng”, các chuyên gia tuyển sinh hàng đầu, lãnh đạo các Đại học, trường đại học lớn, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện khối trường Quân đội... đã cung cấp những thông tin chuẩn xác, chính thống và cập nhật nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng như các quy định mới trong xét tuyển Đại học và cao đẳng năm 2026.

Đại diện Vụ Giáo dục tư vấn trực tiếp cho thí sinh.

Tại chương trình, các câu hỏi của học sinh tập trung nhiều nhất vào các nội dung: Phương án tuyển sinh của các trường đại học; cơ hội việc làm khối ngành sư phạm; nhiều trường đại học bỏ khối C00 khiến học sinh hoang mang, lúng túng... Ngoài ra, có một số câu hỏi liên quan đến việc tuyển sinh trong ngành quân đội, tuyển sinh khối ngành Y khoa, các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy trong năm 2026.

Vấn đề tuyển sinh đại học, cao đẳng hàng năm tác động rất lớn đến học sinh, phụ huynh và người dân. Vì thế, công tác tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp cho học sinh luôn cần thiết. Đó cũng là một trong những lý do Vụ Giáo dục Đại học nhiều năm nay phối hợp chặt chẽ cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức các chương trình Tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp ở nhiều địa phương trên cả nước. TS. Nguyễn Mạnh Hùng, Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tại Chương trình, ngoài việc trực tiếp đặt câu hỏi cho ban tư vấn và nghe giải đáp, phụ huynh, học sinh Thanh Hóa còn có cơ hội tìm hiểu thông tin, tiếp nhận tài liệu từ các cơ sở đào tạo tại hơn 100 gian tư vấn. Tại đây, các em được gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với đại diện trường mà mình quan tâm, tìm hiểu điều kiện học tập, học bổng, học phí, ký túc xá... Các em học sinh cũng có thể tìm hiểu thông tin du học, chương trình đào tạo liên kết quốc tế tại các gian tư vấn này.

Học sinh tìm hiểu thông tin tại các bàn tư vấn hướng nghiệp.

Chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 của Báo Tuổi Trẻ sẽ diễn ra tại 15 tỉnh thành trên cả nước. Giai đoạn 1 kéo dài từ ngày 11/1 đến 22/3 với 20 chương trình và ngày hội được tổ chức tại 15 tỉnh, thành phố, gồm cả những địa bàn vùng sâu, vùng xa. Trong đó, đáng chú ý là bốn ngày hội tư vấn quy mô lớn tại TP.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Hải Phòng; ngày hội “Tự tin vào lớp 10” tại TP.HCM dành cho học sinh lớp 9. Giai đoạn 2 của Chương trình gồm hai ngày hội tư vấn “Lựa chọn nguyện vọng xét tuyển” tại TP.HCM, Hà Nội tổ chức sau thời điểm Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT.

Linh Hương