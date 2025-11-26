Từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng tại một số khu vực vành đai 1 theo khung giờ

Theo Nghị quyết, tại vùng phát thải thấp, xe môtô và xe gắn máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông tùy theo từng khung giờ hoặc từng khu vực; xe hành nghề trên nền tảng ứng dụng cũng không được phép hoạt động.

Chiều 26/11, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về vùng phát thải thấp theo Luật Thủ đô 2024. Đây là khu vực được xác định nhằm hạn chế phương tiện gây ô nhiễm môi trường, ưu tiên các loại xe sử dụng năng lượng sạch.

Với ôtô không đạt tiêu chuẩn khí thải mức 4, thành phố sẽ hạn chế và tiến tới cấm vào các khu vực này theo thời điểm hoặc tuyến đường cụ thể.

Thành phố đưa ra lộ trình chuyển đổi xanh cho phương tiện kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch. Xe máy phải hoàn tất chuyển đổi trước năm 2030, còn taxi từ 1/7/2026 chỉ được đầu tư mới hoặc thay thế bằng phương tiện chạy điện hoặc dùng năng lượng xanh. Từ 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định phạm vi và thời điểm hạn chế lưu thông các phương tiện đường bộ tùy theo điều kiện thực tế.

Ngoài việc cấm xe máy xăng, vùng phát thải thấp còn áp dụng nhiều biện pháp bổ sung như không đầu tư hoặc đăng ký mới các phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch khi thải bỏ xe cũ, đặc biệt đối với phương tiện thuộc sở hữu tổ chức; đồng thời cấm xe tải trên 3,5 tấn chạy xăng, dầu đi vào khu vực.

Khu vực Vành đai 1 của thành phố Hà Nội.

Theo lộ trình, từ 1/7/2026 Hà Nội sẽ thí điểm vùng phát thải thấp trong một số phường thuộc vành đai 1 như Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà và Tây Hồ. Hai năm sau, từ 1/1/2028, phạm vi mở rộng ra toàn bộ vành đai 1 và một phần vành đai 2 gồm các phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai và Vĩnh Tuy. Từ 1/1/2030, vùng phát thải thấp sẽ được triển khai trong vành đai 3 với tổng cộng 36 phường, xã của ba vành đai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xây dựng đề án vùng phát thải thấp trong phạm vi từ vành đai 3 trở vào. Các khu vực ngoài phạm vi này sẽ do UBND cấp xã lập đề án và trình HĐND thành phố xem xét trước khi triển khai thực tế.

Trước đó, Nghị quyết về vùng phát thải thấp đã được thông qua từ cuối năm 2024, dự kiến thí điểm ở hai quận Hoàn Kiếm và Ba Đình (cũ) giai đoạn 2025-2030, nhưng đến nay chưa có khu vực nào được chính thức áp dụng.

Thành phố đồng thời xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ người dân chuyển sang phương tiện xanh song nội dung này được rút khỏi chương trình họp kỳ này của HĐND.

Theo UBND TP Hà Nội, việc chuyển sang áp dụng cấm xe theo khung giờ thay vì cấm toàn thời gian là do quá trình lấy ý kiến các sở ngành và cơ sở cho thấy cần giãn lộ trình để phù hợp hạ tầng, điều kiện an sinh và thói quen đi lại của người dân.

Hà Nội xác định xây dựng vùng phát thải thấp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm ô nhiễm không khí - vấn đề thành phố đang đối mặt nhiều năm qua.

Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia 2016-2020 cho thấy bụi PM2.5 tại Hà Nội cao gần gấp đôi quy chuẩn quốc gia, bụi PM10 vượt 1,3-1,6 lần. Phương tiện giao thông được xác định là nguồn phát thải lớn nhất, chiếm 58-74% tùy thời điểm, trong đó xe máy là tác nhân chính.

Toàn thành phố hiện có hơn 8 triệu phương tiện (gồm 1,1 triệu ôtô, 6,9 triệu xe máy) và khoảng 1,2 triệu phương tiện từ các tỉnh thành khác lưu thông mỗi ngày. Hà Nội cũng đưa ra tiêu chí xác định vùng phát thải thấp dựa trên mức độ ưu tiên bảo vệ môi trường, tình trạng ùn tắc giao thông và dữ liệu quan trắc chất lượng không khí trong năm gần nhất.

Theo VTV