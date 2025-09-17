Từ 1/10, hàng triệu xe ô tô có nguy cơ không qua được trạm thu phí

Chỉ còn 10 ngày nữa đến hạn chót chuyển đổi sang tài khoản giao thông, nhưng vẫn còn một nửa số ô tô chưa thực hiện, đối mặt nguy cơ không qua được trạm thu phí.

Theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP do Chính phủ, trước ngày 1-10-2025, chủ phương tiện cần hoàn tất việc liên kết tài khoản giao thông với một phương thức thanh toán hợp lệ như ví điện tử, thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng... Nếu không thực hiện đúng hạn, phương tiện sẽ không đủ điều kiện qua trạm thu phí không dừng.

Do đó, các chủ phương tiện cần gấp rút thực hiện chuyển đổi để kịp hoàn thiện mốc thời gian này. Đối với các khách hàng sử dụng dịch vụ của Viettel ePass thì có thể thực hiện chuyển đổi sang Tài khoản giao thông ngay trên ứng dụng ePass hoặc tại các cửa hàng, siêu thị Viettel trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh chóng.

Tài khoản giao thông khác gì tài khoản thu phí truyền thống?

Theo ông Tô Nam Toàn, Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Môi trường và Hợp tác Quốc tế, Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng), tài khoản thu phí hiện nay là loại tài khoản nội bộ do các nhà cung cấp dịch vụ thu phí không dừng (ETC) quản lý, tiền nạp vào không sinh lãi, không thể sử dụng cho dịch vụ khác ngoài việc trả phí đường bộ. Điều này gây lãng phí dòng tiền và không tối ưu cho người dùng, nhất là các doanh nghiệp vận tải có hàng trăm đầu xe.

Tài khoản giao thông theo quy định tại Nghị định 119/2024/NĐ-CP là bước chuyển quan trọng nhằm nâng cấp mô hình thu phí không dừng. Loại tài khoản này là tài khoản định danh, kết nối trực tiếp với phương tiện thanh toán của người dân như ví điện tử, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng... và được điều phối bởi cơ quan nhà nước.

Cụ thể: Bộ Xây dựng quản lý tài khoản giao thông và hệ thống thu phí không dừng; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giám sát hoạt động thanh toán. Người dân là chủ tài khoản, chủ động lựa chọn phương thức thanh toán và kiểm soát dòng tiền của chính mình.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn cho biết, việc chuyển sang mô hình tài khoản giao thông sẽ mở ra khả năng thanh toán đồng bộ nhiều dịch vụ, từ phí đường bộ đến đỗ xe, sân bay, đăng kiểm... chỉ với một tài khoản duy nhất.

“Đây là một thay đổi lớn, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, ngành ngân hàng, đơn vị cung cấp dịch vụ và trung gian thanh toán. Bộ Xây dựng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp để đảm bảo tiến độ chuyển đổi theo đúng quy định, góp phần hiện đại hóa hạ tầng thanh toán trong lĩnh vực giao thông vận tải”, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chia sẻ.

Hướng dẫn người dân chuyển đổi đúng hạn

Theo thống kê các nhà cung cấp dịch vụ thu phí ETC, đến tháng 9-2025 mới có 40-50% trong tổng số chủ phương tiện ô tô đã thực hiện chuyển đổi sang tài khoản giao thông. Lý do chủ yếu là người dân chưa hiểu rõ bản chất, sợ rủi ro bảo mật và lo ngại bị trừ tiền tự động.

Theo ông Tô Nam Toàn, người dân không cần mở thêm tài khoản mới. Cách nhanh và an toàn nhất để chuyển đổi là sử dụng phương tiện thanh toán của chính nhà cung cấp dịch vụ thu phí. Cụ thể, chủ phương tiện chỉ cần vào ứng dụng thu phí để mở ví điện tử tương ứng, ví dụ dùng ứng dụng ePass thì liên kết với Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế...Mọi thao tác đều có thể thực hiện dễ dàng trên các nền tảng hỗ trợ.

Hình ảnh kiểm tra tài khoản đã chuyển đổi thành công chưa

Video hướng dẫn liên kết Viettel Money - ePass

Hiện nay, hệ thống kỹ thuật cho việc chuyển đổi cơ bản đã hoàn tất. Các nhà cung cấp dịch vụ ETC như ePass đều đã tích hợp đa dạng phương thức thanh toán phổ biến. Bà Nguyễn Thị Ngọc Trang, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (Viettel ePass) cho biết: “Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật đã sẵn sàng để người dùng dễ dàng liên kết tài khoản giao thông với các phương thức thanh toán như ví điện tử; thẻ tín dụng quốc tế; phương thức thanh toán cho vay tiêu dùng... Đặc biệt, chúng tôi đã chuẩn hóa hệ thống theo đúng các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý được quy định tại Nghị định 119. Người dân chỉ cần thực hiện một số thao tác đơn giản trên ứng dụng ePass để hoàn tất kết nối. Mọi giao dịch đều được xử lý theo thời gian thực, đảm bảo an toàn và minh bạch”.

Thời gian qua, ePass đã tiếp nhận hàng loạt yêu cầu hỗ trợ qua tổng đài, đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại hơn 1.400 điểm cung cấp dịch vụ (trạm thu phí, cửa hàng, siêu thị Viettel ở các địa phương) để hướng dẫn người dân thao tác chuyển đổi, đóng vai trò là mạng lưới hỗ trợ trực tiếp - đặc biệt hữu ích với những người dùng chưa quen thao tác công nghệ. Cùng với hệ thống chăm sóc khách hàng rộng khắp, Viettel ePass còn duy trì hệ thống đa kênh như: Tổng đài 19009080, fanpage Facebook ePass, tài khoản Zalo Thu phí không dừng ePass... nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ người dân thực hiện liên kết.

Để bảo đảm việc qua trạm thu phí không bị gián đoạn, Bộ Xây dựng khuyến nghị chủ phương tiện cần kiểm tra xem tài khoản giao thông đã được kích hoạt hay chưa trên các ứng dụng như ePass. Nếu chưa, người dùng nên chủ động sử dụng ứng dụng của nhà cung cấp dịch vụ để tạo hoặc liên kết tài khoản giao thông với ví điện tử, tài khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng cá nhân - là những phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được pháp luật công nhận.

Đối với chủ phương tiện sử dụng dịch vụ ePass: Tạo tài khoản Viettel Money và liên kết với tài khoản ePass trên ứng dụng ePass hoặc Viettel Money. Ngoài ra, chủ phương tiện sử dụng ePass có thể kết nối với thẻ tín dụng Visa/MasterCard/JCB/Amex. Trong thời gian tới, chủ phương tiện sử dụng ePass có thể kết nối với ví điện tử MoMo, VNPAY và tài khoản ngân hàng Vietcombank.

Những điểm cần lưu ý: Theo Nghị định 119/2024, tài khoản giao thông không phải là tài khoản chứa tiền mà chỉ chứa thông tin để nhận diện đối tượng thanh toán và số tiền cần phải thanh toán. Với tài khoản giao thông, không có hình thức nạp tiền trực tiếp vào tài khoản, mà chủ ô tô cần kết nối với thẻ ngân hàng, tài khoản ngân hàng, hoặc ví điện tử, đảm bảo đủ số dư tối thiểu để có thể thanh toán phí giao thông. Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ trên đường cao tốc thì phương tiện không được đi qua trạm thu phí đường bộ trên đường cao tốc. Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán tiền sử dụng đường bộ thì phương tiện phải sử dụng làn thu phí hỗn hợp tại trạm thu phí đường bộ trên quốc lộ. Trường hợp số tiền trong phương tiện thanh toán được kết nối với tài khoản giao thông không đủ để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ, trừ hai trường hợp trên thì thực hiện các hình thức thanh toán khác tại điểm thu. Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ sử dụng trực tiếp các tài khoản giao thông do mình quản lý để thực hiện thanh toán điện tử giao thông đường bộ đối với các dịch vụ do nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cung cấp.

Quyết Thắng