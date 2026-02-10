TTK LHQ kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn cầu nhân dịp Tết Nguyên đán 2026

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của một số quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres đã ra thông điệp chào mừng, trong đó kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy tinh thần đoàn kết, hợp tác và quyết tâm hành động, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức đan xen như xung đột gia tăng, bất bình đẳng kéo dài và tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng.

Tổng Thư ký LHQ António Guterres ra thông điệp chào mừng Tết Nguyên đán 2026, kêu gọi tăng cường đoàn kết toàn cầu. Ảnh: UN.

Trong thông điệp chào mừng, Tổng Thư ký António Guterres nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của con giáp đại diện cho năm mới, cho rằng hình ảnh con Ngựa gắn với năng lượng, thành công và lòng dũng cảm để tiến lên phía trước. Theo ông, đây là những phẩm chất đặc biệt cần thiết khi căng thẳng quốc tế vẫn ở mức cao và các giải pháp đa phương đứng trước nhiều thách thức.

Ông cho rằng Tết Nguyên đán - vốn gắn liền với sự khởi đầu mới và tinh thần đổi mới là dịp để cộng đồng quốc tế cùng nhìn lại và tái khẳng định cam kết đối với các mục tiêu chung. Trong bối cảnh các vấn đề toàn cầu ngày càng có tính liên kết, hành động tập thể tiếp tục được xem là yếu tố then chốt nhằm xây dựng một tương lai an toàn hơn, bao trùm hơn và bền vững hơn cho tất cả các quốc gia.

Người đứng đầu Liên hợp quốc cũng tái khẳng định các nguyên tắc cốt lõi của tổ chức này, trong đó có thúc đẩy hòa bình, đề cao phẩm giá con người và đẩy nhanh tiến trình phát triển bền vững. Theo Tổng Thư ký António Guterres, những giá trị này tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu hiện nay, từ an ninh, phát triển cho tới môi trường và xã hội.

Hoạt động thắp sáng đường phố Chinatown, Singapore, năm 2026 lấy hình tượng chú ngựa vàng uy nghi làm trung tâm, biểu trưng cho động lực, khát vọng và sự tiến bộ chung.

Tết Nguyên đán, dịp lễ quan trọng nhất trong năm tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapore, Malaysia hay Mông Cổ, dù tên gọi và phong tục có khác nhau song điểm chung vẫn là ý nghĩa về đoàn tụ gia đình, tưởng nhớ tổ tiên và hướng tới khởi đầu mới với hy vọng về một năm thuận lợi, an lành. Đây cũng là thời điểm để nhấn mạnh các giá trị truyền thống như hòa hiếu, gắn kết cộng đồng và tôn trọng lẫn nhau - những yếu tố phù hợp với lời kêu gọi tăng cường hợp tác và hành động tập thể mà LHQ luôn đề cao.

Ngọc Liên

Nguồn: CGTN