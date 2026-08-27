Trường học 14 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường

Trường Tiểu học Nam Xuân, xã Nam Xuân, Thanh Hóa mới được bàn giao, đưa vào sử dụng từ tháng 1/2026, nhưng đã xuất hiện tình trạng thấm nước ở tường, thậm chí có nơi xuất hiện những vết nứt kéo dài.

Video: Trường tiểu học 14 tỉ đồng vừa đưa vào sử dụng 7 tháng đã thấm nước, nứt tường.

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Nam Xuân, ngay bên hông cầu thang tòa nhà hai tầng đã xuất hiện những vết nứt kéo dài từ chân tường lên tầng hai, dù công trình mới được bàn giao từ tháng 1/2026.

Không chỉ có những vết nứt, nhiều vị trí tiếp giáp ở khu vực cầu thang từ tầng một lên tầng hai của tòa nhà bị nước ngấm loang lổ gây mất mỹ quan.

Từ khi công trình được bàn giao đến nay, học sinh mới chỉ sử dụng trong vài tháng rồi nghỉ hè. Tuy nhiên, tình trạng tường một số lớp học bị ngấm nước đã xuất hiện từ trước đợt mưa lũ vừa qua.

Tại một lớp học ở tầng 2, nhiều vị trí giao giữa các mảng tường cũng xuất hiện tình trạng nước ngấm vào bên trong. Đáng chú ý, nước còn ngấm qua tường khiến nền lớp học lếnh láng nước mỗi khi trời mưa.

Trước thực trạng trên, lãnh đạo Trường Tiểu học Nam Xuân đã báo cáo UBND xã Nam Xuân, đề nghị địa phương đôn đốc nhà thầu có phương án khắc phục, sửa chữa.

Ngày 26/8, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Xuân Hoàng Mạnh Hùng cho biết: “Địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, ghi nhận thực trạng nhiều vị trí, lớp học của trường học bị ngấm nước bên trong”. Hiện UBND xã Nam Xuân đã họp, yêu cầu nhà thầu khắc phục tình trạng nước ngấm vào tường và bên trong phòng học trước khi bước vào năm học mới. Công trình mới bàn giao được 7 tháng, vẫn đang trong thời gian bảo hành.

Theo hồ sơ, dự án nâng cấp, xây dựng các hạng mục Trường Tiểu học Nam Xuân là công trình dân dụng cấp III, có tổng vốn đầu tư hơn 14 tỉ đồng. Dự án được triển khai theo Quyết định số 1536/QĐ-UBND do UBND huyện Quan Hóa (cũ) ban hành ngày 27/8/2024, với mục tiêu xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn. Công trình dự kiến bàn giao ngày 16/11/2025, nhưng đến tháng 1/2026 mới được bàn giao. Ban đầu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Hóa (cũ) là chủ đầu tư. Sau khi hợp nhất, sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, quyền chủ đầu tư được chuyển giao về UBND xã Nam Xuân. Công trình do Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Lâm thi công.

Đặng Trung - Hoàng Đông