Trung tâm tài chính quốc tế là “bệ phóng” để Việt Nam vươn tầm khu vực, thế giới

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính là thời điểm Việt Nam mở cánh cửa hội nhập công nghệ tài chính, xanh hóa nền kinh tế.

Sáng 21/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị công bố thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược phát triển kinh tế-tài chính quốc gia, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam trong tiến trình hội nhập sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Hội nghị nhằm công bố chính thức các văn bản quan trọng thiết lập đầy đủ khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong việc xây dựng môi trường tài chính ổn định, minh bạch, an toàn và thân thiện với nhà đầu tư; truyền tải thông điệp rõ ràng tới cộng đồng quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đồng hành, hợp tác và chia sẻ cơ hội phát triển.

Theo TTXVN