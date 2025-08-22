Trung Quốc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh SCO có quy mô lớn nhất

Ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tổ chức họp báo quốc tế, thông tin về Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), dự kiến diễn ra từ ngày 31/8-1/9/2025 tại thành phố Thiên Tân của nước này. Đây là lần thứ 5 Trung Quốc đăng cai hội nghị này, đồng thời cũng là kỳ thượng đỉnh có quy mô lớn nhất trong lịch sử SCO.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 20 Bộ trưởng An ninh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Bắc Kinh, ngày 24/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, hội nghị sẽ có sự tham dự của hơn 20 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ và 10 lãnh đạo các tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Tổng Thư ký SCO Nurlan Yermekbayev, Tổng Thư ký Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Kao Kim Hourn, Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Jin Liqun (Kim Lập Quần).

Hội nghị lần này được đánh giá là một trong những hoạt động ngoại giao quan trọng nhất trong năm của Trung Quốc. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào việc phát huy “Tinh thần Thượng Hải,” củng cố cơ chế hợp tác, thảo luận sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực, cũng như thúc đẩy hợp tác đa phương trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại và văn hóa.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo sẽ ký và thông qua “Tuyên bố Thiên Tân,” phê chuẩn “Chiến lược phát triển SCO trong 10 năm tới,” đồng thời ban hành các văn kiện quan trọng nhân kỷ niệm 80 năm Chiến thắng phát xít và thành lập Liên hợp quốc.

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hội nghị năm nay sẽ là dấu mốc quan trọng trong lịch sử phát triển SCO, khẳng định vai trò ngày càng lớn của tổ chức trong việc duy trì an ninh, thúc đẩy hợp tác và đóng góp cho hòa bình, ổn định khu vực, cũng như toàn cầu./.

Theo TTXVN