Trung Quốc công bố bộ quy tắc định giá toàn diện, đặt "lằn ranh đỏ" cho các nền tảng trực tuyến

Ngày 20/12, Bộ ba cơ quan quản lý hàng đầu Trung Quốc công bố bộ quy tắc định giá toàn diện, đặt ra “lằn ranh đỏ” cho các nền tảng trực tuyến nhằm chấm dứt cạnh tranh không lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các doanh nghiệp nhỏ.

Các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc không được phép sử dụng các biện pháp kỹ thuật để ép giá tiểu thương. Ảnh: The South China Morrning Post

Bộ Quy tắc Hướng dẫn về Giá, bao gồm 7 chương và 29 điều khoản, được Cục Quản lý Thị trường Nhà nước (SAMR), Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), và Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc (CAC) đồng phát hành vào ngày 20/12.

Quy định này nhằm mục đích lập lại trật tự cạnh tranh bằng cách cấm ép giá: Nghiêm cấm các nền tảng thương mại điện tử sử dụng các biện pháp như tăng phí hoa hồng, đưa doanh nghiệp vào "danh sách đen" thứ hạng tìm kiếm, hoặc gắn các điều kiện vô lý để buộc người bán phải hạ giá sản phẩm

Nhà vận hành nền tảng không được phép sử dụng các biện pháp kỹ thuật như: hạn chế lưu lượng truy cập, hạ bậc xếp hạng tìm kiếm hoặc tăng phí dịch vụ để ép buộc các tiểu thương phải giảm giá sâu bất hợp lý.

Minh bạch hóa phí dịch vụ: Mọi thay đổi về cấu trúc phí (hoa hồng, phí thành viên, chi phí marketing) phải được công khai rõ ràng và chỉ được thực hiện sau khi đã tham vấn ý kiến công chúng và thông báo trước ít nhất 7 ngày.

Quy tắc mới sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 10/4/2026. Khoảng thời gian này cho phép các tập đoàn công nghệ lớn như Alibaba, Tencent hay Baidu có thời gian điều chỉnh hệ thống và mô hình kinh doanh của mình.

Các nhân viên đang phân loại thùng và bưu kiện tại trung tâm hậu cần của một công ty chuyển phát nhanh ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào ngày 12 tháng 11 năm 2015. Ảnh: Reuters

Động thái này diễn ra sau một năm 2025 đầy biến động khi các nền tảng thương mại điện tử lớn tại Trung Quốc đã lún sâu vào cuộc chiến “giá thấp bằng mọi giá” để giành giật thị phần. Các sàn này thường sử dụng thuật toán hoặc các biện pháp hạn chế lưu lượng để ép người bán phải giảm giá xuống mức cực thấp, thậm chí dưới giá vốn, khiến người bán bị đẩy tới “bờ vực” phá sản do lợi nhuận bị bào mòn hoàn toàn

Bộ quy tắc hướng dẫn về gía này nhằm ổn định trật tự thị trường, bảo vệ quyền lợi của cả người tiêu dùng lẫn người bán, và đảm bảo sự phát triển bền vững cho nền kinh tế số.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, The Economic Times