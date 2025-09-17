Trung Chính cưỡng chế thu hồi đất phục vụ dự án cải tạo, nâng cấp đường sắt Bắc - Nam

Sáng 17/9, UBND xã Trung Chính tổ chức cưỡng chế thi hành Quyết định thu hồi đất đối với 12 hộ dân trên địa bàn xã để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa (Xây dựng cầu vượt đường sắt trên QL 45). Đây là dự án quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

Thành viên Ban Cưỡng chế xã Trung Chính thực hiện thông báo các Quyết định cưỡng chế, thu hồi đất.

Sau khi chính quyền hai cấp đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025, UBND xã Trung Chính đã khẩn trương thực hiện việc rà soát, tổng hợp, tiếp nhận các hồ sơ từ cấp huyện (cũ) . Trong đó, có hồ sơ thực hiện GPMB dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Hà Nội - Vinh, tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Dự án được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) phê duyệt; Ban Quản lý Dự án đường sắt là chủ đầu tư. Dự án sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, cải thiện chất lượng kết cấu hạ tầng đường sắt; từng bước nâng cao năng lực thông qua năng lực chuyên chở; tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút hành khách và hàng hóa nhằm khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng đường sắt hiện có trên đoạn Hà Nội - Vinh.

Theo thiết kế được phê duyệt, dự án sẽ xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt (Xây dựng cầu đường bộ trên QL 45 vượt đường sắt tại vị trí đường ngang Km 1871+950). Tổng diện tích đất thu hồi hơn 38.000 m2, bao gồm đất ở, đất sản xuất và khu vực Nghĩa trang của 131 hộ dân trên địa bàn xã Trung Chính.

Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Nhận thức rõ trách nhiệm và tầm quan trọng của dự án, phần lớn hộ dân có đất bị thu hồi tại xã Trung Chính đã nhận bồi thường và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, với tổng số tiền chi trả hơn 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, vẫn còn 12 hộ chưa chấp hành; trong đó, 5 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao đất, 7 hộ chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền xã và các phòng, ban chuyên môn đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức tọa đàm để lắng nghe tâm tư, giải đáp vướng mắc và làm rõ chính sách, nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

UBND xã Trung Chính tiến hành công tác cưỡng chế đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, UBND xã Trung Chính đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi đất, tháo dỡ, di chuyển tài sản trên đất hành lang đường bộ với 12 hộ chưa bàn giao mặt bằng, thuộc địa phận thôn Yên Thái.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, trách nhiệm giữa các lực lượng chức năng, buổi cưỡng chế, thu hồi đất với 12 hộ nói trên đã diễn ra an toàn về người và phương tiện. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, giữ vững ổn định về an ninh trật tự tại địa phương. Qua đó, cũng tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của người dân.

Khánh Phương