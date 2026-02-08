Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động lần thứ 9

Thanh Hằng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng 2/2026, sự kiện chính trị được xem là quan trọng nhất của nước này trong vòng 5 năm qua. Đại hội được coi là dấu mốc định hình các định hướng lớn về chính sách đối nội, đối ngoại cũng như mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động lần thứ 9

Triều Tiên dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng 2/2026, sự kiện chính trị được xem là quan trọng nhất của nước này trong vòng 5 năm qua. Đại hội được coi là dấu mốc định hình các định hướng lớn về chính sách đối nội, đối ngoại cũng như mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động lần thứ 9

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Rodong Sinmun/News1.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định triệu tập đại hội được thông qua tại cuộc họp lãnh đạo cấp cao của đảng với sự nhất trí của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương. Là cơ quan ra quyết sách cao nhất, đại hội dự kiến quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, tập trung đánh giá kết quả thời gian qua và thông qua kế hoạch phát triển 5 năm mới.

Công tác nhân sự cấp cao tiếp tục thu hút sự chú ý. Giới quan sát cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng tiếp tục được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Việc sửa đổi điều lệ đảng cũng là nội dung đáng chú ý, có thể phản ánh cách tiếp cận mới trong một số vấn đề chiến lược.

Về quốc phòng – an ninh, Triều Tiên được dự báo tiếp tục nhấn mạnh định hướng tăng cường năng lực răn đe chiến lược và củng cố năng lực phòng vệ. Trước thềm đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gia tăng các hoạt động thị sát cơ sở quân sự và kinh tế.

Trong lĩnh vực kinh tế, đại hội được kỳ vọng thông qua chương trình phát triển 5 năm mới, tiếp tục chú trọng các dự án phát triển địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất và cải thiện điều kiện dân sinh.

Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động lần thứ 9

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm kiểm tra Trang trại Chăn nuôi Samgwang tại tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: AFP.

Ở khía cạnh đối ngoại, một số chuyên gia nhận định đại hội có thể không đưa ra thông điệp đối ngoại trực tiếp nổi bật, trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là duy trì cách tiếp cận thận trọng trước các diễn biến khu vực và quốc tế.

Cùng thời điểm, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8/2/1948 – 8/2/2026), báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – đăng xã luận nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo đảm chủ quyền quốc gia và tạo nền tảng ổn định cho phát triển. Bài viết khẳng định quân đội không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mà còn tham gia các dự án kinh tế dân sinh, đặc biệt là chương trình phát triển địa phương với việc thành lập các “Trung đoàn 124” tham gia xây dựng các cơ sở công nghiệp. Theo xã luận, lực lượng vũ trang được xác định là một trong những trụ cột bảo đảm môi trường ổn định để triển khai các mục tiêu phát triển mới dự kiến được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9. Sự kiện vì vậy được đánh giá sẽ có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với chính sách và chiến lược phát triển của Triều Tiên trong những năm tới.

Thanh Hằng

Nguồn: YonhapnewsTV

Từ khóa:

#Triều Tiên #Đại hội đảng #Đối ngoại #Ban chấp hành trung ương #Lực lượng vũ trang

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Đẩy mạnh ưu tiên sản xuất nội khối, bước chuyển quan trọng trong định hướng phát triển của EU

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố, bà ủng hộ việc ưu tiên các công ty châu Âu trước đối thủ nước ngoài trong các lĩnh vực chiến lược nhằm bảo vệ lợi ích cốt lõi của Liên minh...
Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Cầu Gordie Howe - điểm nóng mới trong quan hệ Mỹ và Canada

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố có thể ngăn chặn việc khánh thành cầu quốc tế Gordie Howe, công trình hạ tầng lớn nối tỉnh Ontario của Canada với bang Michigan của Mỹ, làm gia tăng thêm một điểm nóng mới trong quan hệ song phương vốn đang...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh