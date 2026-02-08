Triều Tiên chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng Lao động lần thứ 9

Triều Tiên dự kiến tổ chức Đại hội lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên vào cuối tháng 2/2026, sự kiện chính trị được xem là quan trọng nhất của nước này trong vòng 5 năm qua. Đại hội được coi là dấu mốc định hình các định hướng lớn về chính sách đối nội, đối ngoại cũng như mục tiêu phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên Kim Jong-un. Nguồn: Rodong Sinmun/News1.

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), quyết định triệu tập đại hội được thông qua tại cuộc họp lãnh đạo cấp cao của đảng với sự nhất trí của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương. Là cơ quan ra quyết sách cao nhất, đại hội dự kiến quy tụ khoảng 5.000 đại biểu, tập trung đánh giá kết quả thời gian qua và thông qua kế hoạch phát triển 5 năm mới.

Công tác nhân sự cấp cao tiếp tục thu hút sự chú ý. Giới quan sát cho rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng tiếp tục được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư, nhằm bảo đảm tính liên tục trong điều hành. Việc sửa đổi điều lệ đảng cũng là nội dung đáng chú ý, có thể phản ánh cách tiếp cận mới trong một số vấn đề chiến lược.

Về quốc phòng – an ninh, Triều Tiên được dự báo tiếp tục nhấn mạnh định hướng tăng cường năng lực răn đe chiến lược và củng cố năng lực phòng vệ. Trước thềm đại hội, nhà lãnh đạo Kim Jong-un gia tăng các hoạt động thị sát cơ sở quân sự và kinh tế.

Trong lĩnh vực kinh tế, đại hội được kỳ vọng thông qua chương trình phát triển 5 năm mới, tiếp tục chú trọng các dự án phát triển địa phương nhằm thúc đẩy sản xuất và cải thiện điều kiện dân sinh.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm kiểm tra Trang trại Chăn nuôi Samgwang tại tỉnh Bắc Pyongan. Ảnh: AFP.

Ở khía cạnh đối ngoại, một số chuyên gia nhận định đại hội có thể không đưa ra thông điệp đối ngoại trực tiếp nổi bật, trong bối cảnh Bình Nhưỡng được cho là duy trì cách tiếp cận thận trọng trước các diễn biến khu vực và quốc tế.

Cùng thời điểm, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên (8/2/1948 – 8/2/2026), báo Rodong Sinmun – cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên – đăng xã luận nhấn mạnh vai trò của lực lượng vũ trang trong bảo đảm chủ quyền quốc gia và tạo nền tảng ổn định cho phát triển. Bài viết khẳng định quân đội không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mà còn tham gia các dự án kinh tế dân sinh, đặc biệt là chương trình phát triển địa phương với việc thành lập các “Trung đoàn 124” tham gia xây dựng các cơ sở công nghiệp. Theo xã luận, lực lượng vũ trang được xác định là một trong những trụ cột bảo đảm môi trường ổn định để triển khai các mục tiêu phát triển mới dự kiến được đề ra tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 9. Sự kiện vì vậy được đánh giá sẽ có ý nghĩa định hướng quan trọng đối với chính sách và chiến lược phát triển của Triều Tiên trong những năm tới.

Thanh Hằng

Nguồn: YonhapnewsTV