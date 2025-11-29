Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Các đối tượng mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” và mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ, sau đó chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

(Ảnh minh họa)

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đơn vị vừa triệt phá một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay, liên quan đến hoạt động “rửa tiền, lừa đảo xuyên biên giới và làm giả giấy tờ” kết nối với các băng nhóm tội phạm mạng tại Campuchia.

Cụ thể, ngày 27/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố 10 đối tượng trong đường dây, gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (thành phố Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị), Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can trong đường dây trên.

Khi mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã phát hiện quy mô rửa tiền cực lớn, với tổng giao dịch lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro...

Đồng thời, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 1.000 tài khoản ngân hàng, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất, thu giữ 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả, cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng cấu kết với nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma,” đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm ở Campuchia sử dụng vào hoạt động lừa đảo, rửa tiền.

Công an thành phố Đà Nẵng xác định, băng nhóm trên đã gây ra hàng chục vụ lừa đảo tại Đà Nẵng, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau...

Nhiều bị hại bị chiếm đoạt với số tiền lớn, trong đó có người mất tới 12 tỷ đồng./.

Theo TTXVN