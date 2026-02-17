Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ rực rỡ sắc xuân tại thủ đô Bắc Kinh,Trung Quốc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Trung Quốc tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm tôn vinh ngày lễ truyền thống quan trọng nhất trong năm. Nổi bật trong số đó là Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ diễn ra tại Bảo tàng Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm không khí xuân cổ truyền.

Triển lãm chủ đề Tết Bính Ngọ diễn ra tại Bảo tàng Di sản Văn hóa Phi vật thể Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Ảnh: Global Times

Triển lãm được chia thành bốn khu vực chính, xoay quanh các nội dung như lịch truyền thống, văn hóa 12 con giáp và các phong tục dân gian gắn liền với Tết Nguyên đán. Hơn 100 hiện vật và sản phẩm tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể liên quan đến Tết được trưng bày, đại diện cho 31 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và khu tự trị, cùng các vùng Hong Kong, Macau và Đài Loan. Thông qua đó, triển lãm tái hiện bức tranh đa dạng về phong tục đón xuân của từng vùng miền trên khắp Trung Quốc.

Điểm nhấn nổi bật tại không gian trưng bày là tác phẩm màn thầu hoa (Huamo) khổng lồ cao 4,5 mét, đường kính 3,6 mét, được đặt ở vị trí trung tâm. Đây là màn thầu hoa Trừng Thành (Chengcheng) di sản văn hóa phi vật thể đặc trưng của tỉnh Thiểm Tây. Tác phẩm được thiết kế dựa trên quan niệm truyền thống “Trời tròn đất vuông”, kết hợp tinh tế các họa tiết hoa lá và hình tượng 12 con giáp, tượng trưng cho sự hài hòa và thịnh vượng. Để hoàn thiện công trình ấn tượng này, 18 nghệ nhân đã làm việc thủ công liên tục trong gần một tháng. Công trình không chỉ gây ấn tượng mạnh về quy mô mà còn trở thành điểm “check-in” thu hút khách tham quan.

Nhân dịp năm Ngựa, ban tổ chức cũng dành riêng một khu vực trưng bày các tác phẩm nghệ thuật xoay quanh hình tượng con giáp này. Qua đó, hình ảnh con ngựa biểu tượng của sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên được thể hiện sinh động qua lăng kính nghệ thuật dân gian.

Triển lãm kéo dài trong hai tháng và dự kiến mở cửa đến ngày 20/3, trở thành điểm đến văn hóa hấp dẫn trong mùa xuân năm nay, góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống đặc sắc của Tết cổ truyền Trung Hoa.

Minh Phương

Nguồn: Xinhua, China Daily