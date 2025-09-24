Tri ân theo cách của người trẻ

Trong hành trình tri ân, lớp trẻ hôm nay gửi gắm lòng biết ơn bằng những cách rất riêng. Đó có thể là bông hoa lặng lẽ trên phần mộ liệt sĩ, là bức chân dung liệt sĩ được phục dựng từ mờ phai ký ức, là món quà nhỏ trao tay hay một buổi trò chuyện, thăm hỏi ân cần nơi mái nhà thương binh, bệnh binh...

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ Nhà thuốc Vì cộng đồng chụp ảnh cùng các cựu chiến binh xã Hoằng Châu sau khi xem phim “Mưa đỏ”.

Những việc làm tưởng chừng giản dị ấy lại thấm đẫm tình cảm, thắp lên ngọn lửa tri ân, nhắc nhở thế hệ trẻ rằng: hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay chính là sự đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ cha ông. Và từ đó, mỗi người trẻ học cách sống sâu sắc hơn, trách nhiệm hơn với cộng đồng.

Một chiều cuối tuần tháng 9/2025, Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu cùng Nhà thuốc Vì cộng đồng tổ chức chương trình “Ký ức hào hùng”, đưa 100 cựu chiến binh (CCB), thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn đến Rạp chiếu phim Beta để xem phim “Mưa đỏ” - bộ phim truyện điện ảnh về đề tài chiến tranh cách mạng, lấy cảm hứng từ sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng, kiên cường của Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Theo chân đoàn xem phim, có những mái đầu đã bạc phơ, những bàn tay gân guốc vẫn rắn rỏi nắm lấy nhau, có cả ánh mắt lạ lẫm của những người lần đầu được xem phim ở rạp. Trong màu áo xanh tình nguyện, các đoàn viên, thanh niên xã Hoằng Châu tận tình hướng dẫn các CCB đường vào rạp, đỡ những người lớn tuổi lên cầu thang, sắp xếp ổn định chỗ ngồi... Màn hình lớn hiện lên những thước phim chậm rãi cũng là lúc ở những hàng ghế phía dưới có người siết chặt bàn tay, có người lặng lẽ gạt nhẹ giọt nước mắt xúc động, có cả đôi vợ chồng thương binh không thể nào ngồi trong rạp xem trọn vẹn bộ phim bởi tim họ như thắt lại khi nhìn thấy những hình ảnh như đưa họ trở về quá khứ khốc liệt với máu, nước mắt hòa lẫn trong mưa bom, bão đạn. Giữa những hành động khe khẽ ấy, tôi chợt nhận ra chuyến đi này không chỉ là một cuộc xem phim đơn thuần, đó là nhịp cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Hoằng Châu là vùng quê cách mạng - nơi ghi dấu trong phong trào đấu tranh cách đây 80 năm với những sự kiện đã đi vào lịch sử. Những địa danh như Cồn Ba Cây, làng Liên Châu - Hóa Lộc, đình Hoàng Chung của xã Hoằng Châu trở thành những “địa chỉ đỏ” gắn liền với sự kiện Hoằng Hóa khởi nghĩa giành chính quyền sớm nhất ở tỉnh Thanh Hóa. Chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1993), chủ Nhà thuốc Vì cộng đồng - đơn vị tài trợ chính cho chuyến đi xem phim của 100 CCB xã Hoằng Châu, chia sẻ: “Thực sự lần đầu sau khi xem bộ phim “Mưa đỏ”, tôi đã không kìm được cảm xúc, lòng nghẹn lại và điều đầu tiên tôi nghĩ đến đó là mình phải mời các bác CCB, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn xã đi xem phim như một cách để tỏ lòng biết ơn đến các thế hệ cha ông đã hy sinh cho hòa bình hôm nay. Sau đó, tôi cùng với Đoàn Thanh niên xã Hoằng Châu tổ chức thực hiện chương trình. Với chút sức nhỏ của mình, chúng tôi muốn tạo điều kiện để các bác có một chuyến đi chung, một trải nghiệm khó quên”.

Chuyến xem phim kết thúc, các bạn trẻ nán lại cùng các CCB trò chuyện, chụp ảnh kỷ niệm. Dường như ai cũng thấy lòng mình ấm áp hơn bởi chuyến đi như cầu nối gắn kết hai thế hệ, những người từng đi qua khói lửa chiến tranh và lớp trẻ sinh ra trong thời bình, để họ có cơ hội bên nhau trên cùng chuyến xe, cùng khán phòng, cùng lắng nghe để hiểu hơn cội nguồn, về lịch sử.

Câu chuyện về anh Lê Thế Thắng (sinh năm 1988 ở thôn 3, xã Sao Vàng) hồi sinh ký ức, tri ân liệt sĩ bằng những bức hình chân dung trong hơn 3 năm qua cũng khiến nhiều người xúc động. Vốn có niềm đam mê với ảnh, làm thợ ảnh nhiều năm, bước ngoặt đến với anh khi trong một lần tình cờ nghe bố và các đồng đội kể về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Những câu chuyện xúc động về sự mất mát, hy sinh đã chạm đến trái tim, thôi thúc anh làm thêm công việc phục chế ảnh liệt sĩ miễn phí.

Khởi đầu từ vài trường hợp, công việc ý nghĩa này nhanh chóng lan tỏa, ngày càng nhiều thân nhân liệt sĩ biết và tìm đến anh Thắng nhờ giúp đỡ. Dần dà, việc phục chế ảnh liệt sĩ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Từ những tấm hình đã mờ nhòe, hoen ố theo thời gian, anh Thắng dành thời gian, tâm huyết, sự tỉ mỉ, chu đáo để phục chế miễn phí khoảng 500 bức ảnh chân dung liệt sĩ. Với anh, mỗi bức ảnh được phục chế, trao lại cho thân nhân gia đình liệt sĩ như một lời tri ân.

Mỗi người, mỗi câu chuyện, đều cho thấy cách tri ân với những người có công với cách mạng. Giản dị mà sâu sắc, mộc mạc mà chân thành, ấm áp. Tất cả hòa chung thành nhịp điệu của lòng biết ơn về cội nguồn lịch sử, nhắc nhớ hôm nay, nâng bước ngày mai.

Bài và ảnh: Minh Hiền