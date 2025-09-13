Trao tặng công trình nước sạch cho Trường THCS Phú Nhuận

Sáng 13/9, Trung tâm Công tác xã hội - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Câu lạc bộ Đào Duy Từ (niên khóa 1999 – 2002) tại Hà Nội và UBND xã Mậu Lâm tổ chức lễ bàn giao công trình nước sạch cho Trường THCS Phú Nhuận.

Đại diện Quỹ BTTE và CLB Đào Duy Từ bàn giao, đưa vào sử dụng công trình nước sạch tại Trường THCS Phú Nhuận, xã Mậu Lâm.

Trường THCS Phú Nhuận nhiều năm qua thiếu nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt, ảnh hưởng đến việc dạy và học. Công trình nước sạch được trao tặng lần này gồm: giếng khoan, téc chứa nước, máy bơm, hệ thống lọc RO, tổng trị giá 70 triệu đồng, đáp ứng nhu cầu sử dụng cho giáo viên và hơn 300 học sinh. Với mong muốn công trình sẽ góp phần giúp học sinh có môi trường học tập tốt hơn, phòng tránh bệnh tật liên quan đến nguồn nước và nâng cao chất lượng giáo dục tại địa phương.

Nhân dịp này, Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng Câu lạc bộ Đào Duy Từ cũng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đại diện CLB trao tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tại trường THCS Phú Nhuận

Việc trao tặng công trình nước sạch và quà cho học sinh Trường THCS Phú Nhuận không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia của cộng đồng trong chăm lo cho trẻ em vùng khó khăn.

Quang Trung