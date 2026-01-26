Trao quà Tết cho bệnh nhân tại Trung tâm Thận lọc máu

Chiều 26/1, tại Trung tâm Thận lọc máu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Câu Lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Xanh phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức chương trình trao quà Tết cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị lâu dài tại trung tâm, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, chăm lo tốt hơn cho người bệnh, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Những phần quà được trao tặng, sẻ chia với những bệnh nhân phải gắn bó lâu dài với máy lọc máu, giúp người bệnh có thêm niềm tin, nghị lực trong quá trình điều trị.

Tham dự chương trình có đại diện các nhà hảo tâm, CLB Thiện nguyện Xanh; đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Thận lọc máu, Phòng Công tác xã hội cùng đông đảo bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Tại chương trình, CLB Thiện nguyện Xanh đã trao 50 suất quà Tết tới các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Thận lọc máu, trong đó ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhân phải thuê trọ xung quanh bệnh viện để thuận tiện cho việc lọc máu định kỳ.

Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ sinh hoạt hằng ngày và điều trị, như: gạo, dầu ăn, mì tôm, bánh, sữa, trái cây, đồ dùng cá nhân, cùng 500.000 đồng tiền mặt.

Đặc biệt, chương trình còn dành tặng thêm nồi cơm điện cho các bệnh nhân đang ở trọ và chăn ấm cho những trường hợp khó khăn, góp phần giúp người bệnh ổn định sinh hoạt, vơi bớt lo toan trong những ngày Tết cận kề.

Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, mang đến niềm vui, sự động viên kịp thời để các bệnh nhân đón Tết thêm đủ đầy, lạc quan và vững tin vào hành trình điều trị phía trước.

Tô Hà