Tổng thống Zelensky: Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lực cản đối với hòa bình

Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Ukraine không phải là trở ngại đối với hòa bình, qua đó bác bỏ những bình luận được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó rằng chính Tổng thống Zelensky, chứ không phải Nga, đang cản trở một thỏa thuận hòa bình tiềm năng nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay nhau trong một cuộc họp báo sau cuộc gặp ăn trưa tại câu lạc bộ Mar-a-Lago của ông Trump, ở Palm Beach, Florida, Mỹ, ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu video hàng đêm hôm 15/1, ông Zelensky đề cập tới cuộc điện đàm với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte.Theo ông Zelensky, trong cuộc điện đàm, ông đã thảo luận về “những thách thức nghiêm trọng” do các cuộc tấn công gần đây của Nga gây ra và sự cần thiết phải tăng cường khả năng phòng không của Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Zelensky cho biết ‘tiến bộ đáng kể” đã đạt được trong các nỗ lực ngoại giao với Mỹ và châu Âu nhằm giải quyết cuộc xung đột. Ông nói: “Chúng tôi cũng đã trao đổi về công tác ngoại giao với Mỹ và Ukraine chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là lực cản đối với hòa bình”. Ông Zelenskiy cam kết Ukraine sẽ theo đuổi các nỗ lực ngoại giao một cách tích cực hơn. Trong phát biểu của mình, ông Zelensky cũng nói rằng các cuộc tấn công tiếp diễn của Nga nhằm vào các cơ sở năng lượng và những mục tiêu khác của Ukraine cho thấy Moscow không mong muốn hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Alaska vào hồi tháng 8 năm 2025. Ảnh: AFP.

Trước đó ngày 14/1, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump cho biết ông tin rằng Ukraine chưa sẵn sàng đạt được thỏa thuận như Nga. Theo tổng thống Mỹ, tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được thỏa thuận. Khi được hỏi tại sao các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa giải quyết được cuộc chiến kéo dài gần bốn năm, ông Trump trả lời: “Zelensky”.

Tại Moscow, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga đồng tình với quan điểm của ông Trump rằng ông Zelenskiy đang cản trở việc đạt được một thỏa thuận, đồng thời nói rằng Tổng thống Putin và phía Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán.

Trong những tuần gần đây, các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt chủ yếu tập trung vào các bảo đảm an ninh cho Ukraine thời hậu chiến, sau một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, dù một số quan chức châu Âu cảnh báo rằng Tổng thống Putin rất khó có khả năng chấp nhận một số điều khoản. Tiến trình đàm phán tiếp tục bị trì hoãn sau khi Nga tháng trước cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công một nơi ở của Tổng thống Putin, cáo buộc mà Kyiv phủ nhận.

Ông Peskov cho biết Moscow hoan nghênh đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff cùng con rể của ông Trump, Jared Kushner, tới Điện Kremlin để tiến hành thêm các cuộc thảo luận về Ukraine, một khi thời điểm chuyến thăm được thống nhất.

Thanh Vân

Nguồn Reuters.