Tổng thống Volodymyr Zelensky: Mỹ đặt hạn chót tháng 6 cho thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/2 cho biết Mỹ đã đặt ra thời hạn đến tháng 6 để Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình, sau các cuộc đàm phán do Washington làm trung gian tại Abu Dhabi, đồng thời đề xuất tổ chức vòng đối thoại tiếp theo trong thời gian tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Beijing Times

Phát biểu với báo giới, ông Volodymyr Zelensky cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mong muốn cuộc xung đột kết thúc trước đầu mùa Hè. Theo ông, Washington đặt mục tiêu hoàn tất tiến trình hòa bình trước tháng 6 và muốn xây dựng một lộ trình cụ thể cho các bước đi tiếp theo. Tổng thống Ukraine cho biết, Mỹ có thể gây áp lực đối với cả Kiev và Moscow nếu thời hạn này không được đáp ứng. Ông cũng nhận định, việc Mỹ thúc đẩy tiến trình đàm phán nhanh hơn có thể liên quan đến các yếu tố chính trị nội bộ, trong đó có cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Trong tuần này, các cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày, song chưa đạt được bước đột phá đáng kể. Dù vậy, phía Ukraine đánh giá các cuộc trao đổi mang tính xây dựng. Tổng thống Zelensky cho biết Mỹ đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán ba bên tiếp theo tại Mỹ, có thể là tại Miami, trong vòng một tuần tới và Kiev đã xác nhận tham gia.

Được biết, các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã thảo luận khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình trong thời gian ngắn. Phía Ukraine cũng đề xuất một lộ trình đàm phán theo từng giai đoạn, song hiện chưa công bố chi tiết.

Cuộc đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian giữa Ukraine và Nga đã diễn ra tại Abu Dhabi trong hai ngày 4 - 5/2. Ảnh: Reuters

Mặc dù chưa đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hai bên đã nhất trí tiến hành trao đổi tù binh chiến tranh, mỗi bên trao trả 157 người, sau 5 tháng gián đoạn. Tổng thống Zelensky khẳng định việc trao đổi này sẽ tiếp tục, đồng thời nhấn mạnh Ukraine cần các kết quả cụ thể từ tiến trình đàm phán, đặc biệt là những cam kết bảo đảm an ninh lâu dài. Theo ông Zelensky, Mỹ cũng đề xuất Nga và Ukraine thống nhất một lệnh ngừng bắn mới, bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm giảm căng thẳng và tạo điều kiện cho đối thoại.

Trong khi đó trên thực địa, rạng sáng 7/2, Nga đã phóng hơn 400 máy bay không người lái cùng khoảng 40 tên lửa nhằm vào lưới điện và các cơ sở năng lượng của Ukraine, gây mất điện trên diện rộng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều khu dân cư. Phía Ukraine tuyên bố sẵn sàng dừng các cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ và năng lượng của Nga, song phía Moscow hiện chưa chấp thuận đề xuất này.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, The Independent, RT.