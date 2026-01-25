Tổng thống Trump tiết lộ Mỹ dùng “vũ khí bí mật” trong chiến dịch tại Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/1 cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng một loại “vũ khí đặc biệt” trong chiến dịch quân sự vào Venezuela hồi đầu tháng, khiến lực lượng của chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro “không thể kích hoạt hệ thống phòng thủ” và buộc phải đầu hàng mà không bắn một phát tên lửa nào. Phát biểu này gây ra nhiều nghi vấn về bản chất và sự hiện diện của công nghệ quân sự chưa từng được công bố trước đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, quân đội Mỹ đã sử dụng một loại “vũ khí đặc biệt” trong chiến dịch quân sự vào Venezuela hồi đầu tháng. Ảnh: ABC News.

Trong cuộc phỏng vấn với New York Post, ông Trump cho rằng, ông “không được phép tiết lộ” chi tiết về loại vũ khí này, nhưng mô tả nó đã làm “trang thiết bị của đối phương không hoạt động”. Ông cho biết, khi lực lượng Mỹ tiến vào Caracas, quân đội Venezuela đã “bấm nút và chẳng có gì xảy ra”, dù họ sở hữu các hệ thống tên lửa do Nga và Trung Quốc sản xuất.

Phát biểu của ông Trump không chỉ dừng ở giới hạn trên giấy, mà còn gợi ý rằng công nghệ được sử dụng có thể vô hiệu hóa hệ thống radar, liên lạc và vũ khí của đối phương. Khi được hỏi về loại vũ khí, ông nói: “Loại vũ khí đó. Tôi không được phép nói về nó”, cho thấy đây có thể là một hệ thống tối mật chưa từng được công khai trước đó.

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau Chiến dịch “Quyết tâm Tuyệt đối” vào ngày 3/1, khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ thực hiện chiến dịch bất ngờ bắt ông Maduro và phu nhân. Chiến dịch này diễn ra sau nhiều tháng chuẩn bị, với đội ngũ tình báo và lực lượng đặc nhiệm tham gia lập kế hoạch chi tiết.

Cùng ngày, tổng thống Trump đã xác nhận các tàu chở dầu liên quan đến Venezuela bị bắt giữ “không còn dầu”, đồng thời cho biết số dầu này đang được tinh chế tại nhiều địa điểm khác nhau, trong đó có Houston.

Tàu dầu Bella liên quan đến Venezuela bị Mỹ bắt giữ. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ Washington, quân đội Mỹ đã bắt giữ tổng cộng 7 tàu chở dầu liên quan đến Venezuela kể từ khi Tổng thống Trump phát động chiến dịch kéo dài một tháng nhằm kiểm soát dòng chảy dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Tổng thống Trump khẳng định Mỹ đang trực tiếp tham gia điều hành hoạt động dầu mỏ của Venezuela theo mô hình chia sẻ lợi ích.

Ông Trump cho hay: “Venezuela sẽ có một phần, chúng tôi cũng có một phần. Sau đó, các tập đoàn dầu mỏ lớn sẽ tham gia và khai thác với quy mô lớn, giúp Venezuela thu được nguồn lợi chưa từng có”.

Sau vụ lực lượng Mỹ bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro hồi đầu tháng 1, chính quyền Tổng thống Trump đã đẩy mạnh các biện pháp nhằm kiểm soát hoạt động khai thác, lọc dầu và phân phối dầu thô của Venezuela trên phạm vi toàn cầu. Theo các quan chức Mỹ, nguồn tiền thu được từ việc bán dầu trên các tàu bị thu giữ sẽ được sử dụng như một phần trong nỗ lực tái thiết ngành năng lượng Venezuela. Tổng thống Trump cho biết, chính phủ Mỹ có thể hoàn trả chi phí cho các công ty dầu mỏ Mỹ tham gia khôi phục lĩnh vực này tại Venezuela, quốc gia sở hữu một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới.

