Tổng thống Trump hé lộ đàm phán với Iran giữa lúc Mỹ triển khai hạm đội lớn đến Trung Đông

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 31/1 cho biết Washington không thể tiết lộ các kế hoạch quân sự cho các đồng minh vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành đàm phán với Iran, đồng thời triển khai lực lượng hải quân quy mô lớn tới Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Phát biểu với Fox News, Tổng thống Trump phản hồi các thông tin cho rằng nhiều đồng minh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh chưa được thông báo về khả năng Mỹ can thiệp quân sự nhằm vào Iran. Ông Trump nói: “Chúng tôi không thể nói với họ kế hoạch. Nếu tôi nói ra, điều đó gần như cũng tệ như nói với truyền thông – thậm chí có thể còn tệ hơn”.

Theo ông Trump, trọng tâm hiện nay là các cuộc trao đổi với Tehran. “Iran đang nói chuyện với chúng tôi, và chúng ta sẽ xem liệu có thể đạt được điều gì hay không. Nếu không, chúng ta sẽ thấy điều gì sẽ xảy ra. Chúng tôi có một hạm đội lớn đang tiến tới khu vực”.

Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ điều động một lực lượng hải quân lớn, do tàu sân bay USS Abraham Lincoln dẫn đầu, tới Trung Đông. Trước đó, ông Trump mô tả đây là một “hạm đội quy mô lớn”, được triển khai khi chính quyền Mỹ cân nhắc các phương án đối phó với Iran, nơi các cuộc biểu tình và biện pháp trấn áp bạo lực đã diễn ra trong nhiều tuần.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln. Ảnh: The Guardian

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết Iran có xu hướng lựa chọn đàm phán về chương trình hạt nhân và tên lửa hơn là đối mặt với hành động quân sự từ Mỹ. Phía Iran cũng tuyên bố sẵn sàng nối lại đối thoại hạt nhân, với điều kiện các vấn đề liên quan đến năng lực phòng thủ và tên lửa không nằm trong chương trình nghị sự.

Trong phản ứng mới nhất, ông Ali Larijani – người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết, các “sắp xếp mang tính cấu trúc cho đàm phán” đang được tiến hành, sau khi ông có cuộc trao đổi tại Moscow với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này hoàn toàn không muốn chiến tranh với Mỹ, cảnh báo rằng xung đột không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào cũng như toàn khu vực. Trong khi đó, lãnh đạo quân đội Iran cảnh báo nước này đang trong trạng thái sẵn sàng phòng thủ cao độ trước mọi kịch bản tấn công.

Theo các nguồn tin từ khu vực, Saudi Arabia tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ sử dụng không phận hoặc các căn cứ của nước này cho bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran. Một số quốc gia vùng Vịnh nhận định Iran thường xuyên bày tỏ thiện chí đàm phán, song vẫn hoài nghi về khả năng các cuộc thương lượng sẽ dẫn tới một thỏa thuận bền vững.

Lê Hà.

Nguồn: Fox News, AP