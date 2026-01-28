Tổng thống Syria thăm Nga trong bối cảnh Moscow điều chỉnh hiện diện quân sự tại đông bắc Syria

Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa dự kiến thăm Nga và hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 28/1, trong bối cảnh Moskva đang tiến hành những điều chỉnh đáng chú ý đối với hiện diện quân sự tại đông bắc Syria. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi ông al-Sharaa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump về tiến trình chuyển tiếp chính trị và hợp tác song phương.

Điện Kremlin xác nhận, trong chuyến thăm Moskva, Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin, tập trung trao đổi về tình hình và triển vọng quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực, đồng thời thảo luận các diễn biến mới tại Trung Đông.

Giới quan sát nhận định, vấn đề đông bắc Syria nhiều khả năng sẽ là một trong những nội dung được đề cập trong chương trình nghị sự, bên cạnh các chủ đề về hợp tác song phương, hỗ trợ kỹ thuật – hậu cần và những sắp xếp mới liên quan tới sự hiện diện của Nga tại Syria trong thời gian tới.

Chuyến đi của Tổng thống Syria thu hút sự chú ý đặc biệt khi diễn ra gần thời điểm Nga bắt đầu rút một phần lực lượng và trang thiết bị khỏi sân bay Qamishli, thuộc khu vực đông bắc Syria. Theo các ghi nhận trong những ngày gần đây, hoạt động vận chuyển phương tiện quân sự, khí tài và binh sĩ tại khu vực này gia tăng, với nhiều trang thiết bị được chuyển về căn cứ không quân Hmeimim ở miền tây Syria, trong khi một số đơn vị được cho là quay trở về Nga. Dù vậy, sự hiện diện của lực lượng Nga tại Qamishli hiện vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn.

Trước đó một ngày, vào 27/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa đã tiến hành cuộc điện đàm, thảo luận về tiến trình chuyển tiếp chính trị tại Syria, tình hình an ninh cũng như định hướng hợp tác song phương.

Theo thông tin được công bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ ủng hộ nguyện vọng của người dân Syria trong việc xây dựng một quốc gia thống nhất và ổn định. Ông hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn hiện nay giữa chính phủ Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, đồng thời đánh giá tích cực các bước đi nhằm hội nhập các nhóm vũ trang, trong đó có SDF, vào các thể chế nhà nước Syria.

Về kinh tế, Tổng thống Mỹ cho biết Washington sẵn sàng hỗ trợ Syria trong giai đoạn tái thiết thông qua việc khuyến khích đầu tư, đồng thời nhấn mạnh ổn định kinh tế của Syria có ý nghĩa quan trọng đối với ổn định chung của khu vực Trung Đông.

