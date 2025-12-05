Tổng thống Putin: Nga không có ý định quay trở lại G7

Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định Moscow không có ý định quay trở lại Nhóm các nền công nghiệp phát triển (G7), đồng thời cho rằng tầm ảnh hưởng kinh tế toàn cầu của nhóm này đã suy giảm khi so sánh với các nền kinh tế mới nổi.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: India Today.

Theo ông Putin, xét theo sức mua tương đương (PPP), nhiều quốc gia thuộc G7 hiện “tụt lại phía sau” so với các nền kinh tế đang lên, và tỷ trọng của khối trong nền kinh tế thế giới “đang giảm một cách khách quan”.

Dù đưa ra những đánh giá như vậy, nhà lãnh đạo Nga vẫn thừa nhận G7 - bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italy, Canada và Nhật Bản - tiếp tục là một nền tảng có sức nặng trong các vấn đề toàn cầu. Ông nói: “Họ làm việc ở đó, đưa ra quyết định, thảo luận nhiều vấn đề và Chúa phù hộ họ,” nhưng ông nhấn mạnh Nga không theo đuổi việc quay lại nhóm này.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng vấn đề G7 được đề cập trong các cuộc trao đổi gần đây tại Điện Kremlin với ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ, và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Mỹ. Theo ông, những cuộc thảo luận này tập trung vào tình hình Ukraine, không liên quan đến tư cách thành viên của Nga trong G7.

Quốc kỳ của Nhóm các nền công nghiệp phát triển G7. Ảnh: The Environment Journal.

Tổng thống Nga cho biết bản thân ông đã ngừng tham dự các hội nghị thượng đỉnh G7 trước cả biến động chính trị tại Ukraine năm 2014. Nga bị loại khỏi G8 sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý tách khỏi Ukraine và sáp nhập vào Nga - động thái khiến phương Tây phản đối mạnh mẽ.

Hồi tháng 6, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cho rằng việc loại Nga khỏi G8 là “một sai lầm lớn”, lập luận rằng nếu Moscow vẫn nằm trong nhóm, căng thẳng Ukraine có thể đã phát triển theo hướng khác vào năm 2022. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đồng tình rằng quyết định loại Nga là sai lầm, nhưng khẳng định G7 “không còn mang tính thiết yếu” đối với các vấn đề toàn cầu.

Kể từ khi rời G8, Nga chuyển trọng tâm sang các khuôn khổ hợp tác khác, nổi bật là BRICS – nhóm hiện chiếm khoảng 46% dân số thế giới và hơn 36% GDP toàn cầu theo ước tính của các tổ chức tài chính quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: India Today