Tổng thống Nga Putin: Công cụ đối ngoại là yếu tố then chốt bảo vệ an ninh quốc gia

Trong thông điệp nhân Ngày Lao động Ngoại giao 10/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công cụ đối ngoại để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn hiện nay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: CCTV

Tổng thống Nga nhận định vai trò tích cực của ngoại giao Nga là cần thiết trong bối cảnh thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực trong việc định hình hình ảnh khách quan của Nga trong không gian thông tin toàn cầu.

Ông Putin cũng cho rằng cần tận dụng mọi cơ hội và công cụ chính sách đối ngoại một cách nhất quán và hiệu quả để đảm bảo an ninh quốc gia, bảo vệ các lợi ích hợp pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện và tiến bộ của đất nước.

Nhà lãnh đạo Nga cũng nhấn mạnh việc xây dựng quan hệ đối tác với các nước chiếm đa số trên thế giới nhằm phát triển một thế giới đa cực là một nhiệm vụ cấp bách. Theo đó, cần ưu tiên tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị với các đồng minh và nước láng giềng thân cận nhất của Nga trong khối Cộng đồng các Quốc gia độc lập cũng như thúc đẩy các quá trình hội nhập Á-Âu.

Cũng trong ngày 10/2, trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti về triển vọng quan hệ Nga - Mỹ, nữ nghị sĩ Quốc hội Mỹ Anna Paulina Luna nhận định quan hệ giữa Moscow và Washington hoàn toàn có thể được khôi phục và phát triển mạnh mẽ trở lại.

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Anna Paulina Luna. Ảnh: CCTV

Theo đó, bà Luna nhấn mạnh Mỹ mong muốn quan hệ giữa hai nước “ vĩ đại trở lại” thông qua tiến trình đối thoại và đàm phán vì hòa bình cũng như thúc đẩy ngoại giao. Nữ nghị sĩ này cũng chia sẻ thêm rằng Washington đã lên ý tưởng sơ bộ về địa điểm và thời gian có thể diễn ra cuộc gặp song phương.

Về phía Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn với vòng đàm phán thứ hai đã diễn ra tại Abu Dhabi, việc nhìn nhận động thái mới của Washington chỉ thực sự có ý nghĩa khi các bên đạt được mục tiêu hòa bình tại Ukraine. Tuy nhiên, trên thực tế, chặng đường phía trước còn rất dài.

Vân Bình

Nguồn: CCTV