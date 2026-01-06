Tổng thống Nga phê duyệt nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã phê duyệt các chỉ tiêu then chốt và nhiệm vụ của các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, sau khi được điều chỉnh và hoàn thiện. Danh sách chỉ thị được ban hành sau phiên họp Hội đồng Phát triển chiến lược và các dự án quốc gia ngày 8/12/2025 đã được công bố trên trang thông tin chính thức của Điện Kremlin.

Theo văn bản, Tổng thống Nga chấp thuận về cơ bản các “chỉ tiêu và nhiệm vụ then chốt của các mục tiêu phát triển quốc gia Liên bang Nga đến năm 2030” do Chính phủ Nga trình, đồng thời yêu cầu tiếp tục hoàn thiện nội dung theo các chỉ đạo cụ thể đã nêu.

Tổng thống Putin giao Chính phủ Nga, phối hợp với Ngân hàng Trung ương Nga và chính quyền các chủ thể liên bang, bảo đảm trong năm 2026 hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm. Các nhiệm vụ này bao gồm: khắc phục những xu hướng bất lợi trong lĩnh vực dân số; khôi phục đà tăng trưởng kinh tế và hoạt động đầu tư; giải quyết các vấn đề mang tính cơ cấu của nền kinh tế, đồng thời kiểm soát lạm phát ở mức 4–5%; điều chỉnh cơ cấu nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng được yêu cầu triển khai các biện pháp nhằm minh bạch hóa một số lĩnh vực kinh tế; nâng cao năng suất lao động trong các ngành chủ chốt của khu vực kinh tế thực; đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ triển vọng trong phát triển kinh tế, lĩnh vực xã hội và quản lý nhà nước. Chính phủ Nga phải trình báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên trước ngày 1/6/2026.

Tại phiên họp Hội đồng ngày 8/12, Tổng thống Putin cho biết Nga đã chính thức khởi động 19 dự án quốc gia mới. Trong tổng số 121 chỉ tiêu được đề ra, có 7 chỉ tiêu hiện được đánh giá là có nguy cơ cao không hoàn thành đúng tiến độ, song ông nhấn mạnh phần lớn các mục tiêu của năm hiện tại đã đạt được.

Tổng thống Nga cũng chỉ đạo bắt đầu ngay việc triển khai chương trình tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó kế hoạch phát triển đến năm 2030 tập trung vào việc tạo ra các việc làm hiện đại, có thu nhập cao trong các ngành công nghệ và các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng lớn, đồng thời thúc đẩy tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.

Ông Putin nhấn mạnh rằng việc thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia cần thường xuyên nằm trong trọng tâm theo dõi của các cấp chính quyền, coi đây là điều kiện then chốt để bảo đảm hiệu quả và kết quả thực chất.

