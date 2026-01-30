Tổng thống Mỹ họp Nội các, đánh giá kết quả sau một năm vượt kỳ vọng

Ngày 29/1 (giờ địa phương),Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc họp Nội các nhân dấu mốc tròn một năm bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời đưa ra các đánh giá tổng quan về tình hình kinh tế, ngân sách, an ninh và đối ngoại của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc họp Nội các ngày 29/1.Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trump cho biết các cuộc đàm phán ngân sách đang tiến gần kết quả tích cực và bày tỏ tin tưởng có thể tránh được nguy cơ đóng cửa chính phủ. Theo ông, cả hai đảng đều không mong muốn kịch bản làm gián đoạn hoạt động của bộ máy nhà nước và có cơ sở để phối hợp theo hướng lưỡng đảng.

Tổng thống Mỹ cảm ơn các thành viên Nội các về một năm làm việc, cho rằng kết quả đạt được vượt kỳ vọng và chính quyền đang ghi nhận nhiều dấu mốc đáng chú ý.

Về kinh tế, ông Trump dẫn các diễn biến trên thị trường tài chính, trong đó chỉ số S&P 500 lần đầu vượt mốc 7.000 điểm, còn Dow Jones nhiều lần lập mức cao mới. Theo ông, sau bầu cử, thị trường chứng khoán đã gia tăng đáng kể giá trị tài sản, tác động tích cực đến các khoản tiết kiệm và quỹ hưu trí. Ông cũng đề cập dòng vốn đầu tư vào Mỹ trong 11 tháng đầu nhiệm kỳ hai đạt mức lớn, đồng thời nhận định sức ép lạm phát đã hạ nhiệt và thu nhập thực tế của người dân được cải thiện.

Bên cạnh kinh tế, Tổng thống Mỹ cũng dành thời lượng đáng kể để nói về an ninh và trật tự xã hội. Ông công bố tỷ lệ án mạng tại Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất được ghi nhận trong ít nhất 125 năm qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ mở lại toàn bộ không phận thương mại của Venezuela. Ảnh Tư liệu từ nhà trắng.

Về đối ngoại, điểm nhấn mới trong chính sách đối ngoại được nhà lãnh đạo Mỹ đề cập là mối quan hệ với Venezuela. Ông tuyên bố Mỹ sẽ mở lại toàn bộ không phận thương mại của Venezuela, đồng thời cho biết công dân Mỹ sẽ sớm được phép tới thăm quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện, Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn duy trì khuyến cáo công dân không nên đi lại tới Venezuela, song, một số tín hiệu cho thấy việc nối lại các chuyến bay thương mại đang được xúc tiến. American Airlines — hãng hàng không Mỹ cuối cùng từng khai thác đường bay tới Venezuela — cho biết đang làm việc với các cơ quan liên bang để hoàn tất đánh giá an ninh và thủ tục cần thiết, hướng tới việc sớm nối lại các chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Cùng với động thái mở lại không phận, chính quyền Tổng thống Trump cũng đã thông báo với Quốc hội Mỹ về các bước đi ban đầu nhằm xem xét khả năng mở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, sau nhiều năm đóng cửa. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ triển khai từng bước lực lượng nhân viên tạm thời để thực hiện một số hoạt động ngoại giao hạn chế.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.