Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok

Thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã hoãn lệnh cấm nền tảng TikTok lần thứ 4, cho phép ứng dụng video ngắn này tồn tại ở Mỹ cho đến gần cuối năm 2025.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Donald Trump đã hoãn lệnh cấm nền tảng TikTok lần thứ 4, cho phép ứng dụng video ngắn này tồn tại ở Mỹ cho đến gần cuối năm 2025.

Trong một sắc lệnh hành pháp được ký vào ngày 16/9, Tổng thống Trump đã gia hạn hạn chót đến ngày 16/12 cho công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc là ByteDance thoái vốn khỏi nền tảng này.

Trong 9 tháng qua, ông Trump đã ban hành 3 sắc lệnh hành pháp nhằm lùi thời hạn chót, vốn được cựu Tổng thống Joe Biden ấn định vào tháng 4/2024 theo Đạo luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát.

Trong những năm gần đây, một số quan chức chính phủ Mỹ đã bày tỏ lo ngại rằng TikTok gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, cho rằng ByteDance, một công ty có trụ sở đặt tại Bắc Kinh, đang chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ với Trung Quốc. TikTok nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Trước đó hôm 15/9, Tổng thống Trump đã hé lộ rằng đã đạt được một thỏa thuận khung với Trung Quốc về việc bán tài sản của TikTok cho một chủ sở hữu có trụ sở tại Mỹ. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có các chi tiết cụ thể được công bố.

Cũng trong ngày 15/9, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một thỏa thuận khung liên quan đến hoạt động của nền tảng TikTok tại nước này, trong khuôn khổ vòng đàm phán thương mại và kinh tế diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha từ 14-17/9.

Theo ông Bessent, thỏa thuận khung này hướng tới việc chuyển TikTok sang quyền sở hữu do phía Mỹ kiểm soát, song chi tiết cuối cùng sẽ do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận trong cuộc điện đàm, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 19/9./.

Theo TTXVN

