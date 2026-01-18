Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa kiện nếu CBS cắt sóng phỏng vấn

Theo tờ New York Times, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt vừa cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ khởi kiện nếu CBS News không phát sóng đầy đủ cuộc phỏng vấn dài 13 phút với ông, được ghi hình cho chương trình “CBS Evening News” mới đây.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt. Ảnh: New York Times

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Tony Dokoupil thực hiện vào đầu tuần này. Theo The New York Times, sau khi buổi ghi hình kết thúc, bà Leavitt đã chuyển thông điệp từ Tổng thống Trump tới ê-kíp CBS, yêu cầu chương trình phải phát sóng toàn bộ nội dung phỏng vấn, không chỉnh sửa hay cắt ngắn.

Bà Leavitt được dẫn lời nói rằng Tổng thống Trump nhấn mạnh cuộc phỏng vấn phải được phát “đầy đủ”, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp pháp lý nếu yêu cầu này không được đáp ứng. Theo The New York Times, trong đoạn ghi âm trao đổi giữa các bên, ông Dokoupil đáp lại rằng CBS dự định phát sóng toàn bộ nội dung, đồng thời cho biết Tổng thống Trump thường xuyên đưa ra những tuyên bố tương tự.

CBS News sau đó đã phát sóng đầy đủ cuộc phỏng vấn. Trong tuyên bố gửi The New York Times, CBS cho biết quyết định phát sóng nguyên vẹn nội dung là một lựa chọn độc lập của ban biên tập. Bà Leavitt cũng khẳng định công chúng Mỹ có quyền theo dõi các cuộc phỏng vấn với Tổng thống “không bị chỉnh sửa hay cắt xén”.

Cuộc phỏng vấn do nhà báo Tony Dokoupil thực hiện với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Hollywoodreporter

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Tổng thống Trump và CBS từng có tiền lệ căng thẳng. Năm 2024, ông Trump đã khởi kiện CBS liên quan đến việc chỉnh sửa một cuộc phỏng vấn trong chương trình “60 Minutes” với ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ khi đó là bà Kamala Harris. Vụ kiện cáo buộc đài này thao túng nội dung và đã được công ty mẹ của CBS là Paramount Global dàn xếp, với khoản thanh toán 16 triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Tổng thống Trump đề cập đến tình hình kinh tế Mỹ dưới thời chính quyền của ông và cho rằng người dẫn chương trình sẽ không giữ được vị trí hiện tại nếu kết quả bầu cử năm 2024 khác đi. Nhận định này đã được ông Dokoupil phản hồi trực tiếp trong cuộc trao đổi, cho thấy cuộc phỏng vấn diễn ra với những quan điểm khác biệt được thể hiện công khai.

Lê Hà.

Nguồn: New York Times