Tổng thống Mỹ bất ngờ quy trách nhiệm đình trệ hòa đàm cho Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quy trách nhiệm cho Ukraine trong việc đình trệ các nỗ lực hòa bình, cho rằng Tổng thống Volodymyr Zelensky chứ không phải Nga đang là rào cản chính đối với một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump được phóng viên Steve Holland của Reuters phỏng vấn tại Nhà Trắng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền , ngày 14 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Reuters tại Phòng Bầu dục ngày 14/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đạt được một thỏa thuận, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tỏ ra do dự hơn. Phát biểu này cho thấy sự thất vọng mới của ông Trump đối với nhà lãnh đạo Ukraine.

Khi được hỏi về khả năng gặp Tổng thống Zelensky bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) tuần tới, ông Trump nói “có thể”, nhưng cho biết chưa có kế hoạch cụ thể.

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 15/1 đã tới thủ đô Kyiv để tiến hành các cuộc làm việc cấp cao với lãnh đạo Ukraine, trong chuyến thăm đầu tiên của bà tới nước này kể từ tháng 2/2023. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Ukraine chuẩn bị kỷ niệm tròn bốn năm kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào ngày 24/2/2022. Do lo ngại an ninh, các chi tiết liên quan đến lịch trình của bà Georgieva được giữ kín.

Theo một nguồn tin, trong thời gian ở Kyiv, bà Georgieva dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Yulia Svyrydenko, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Andriy Pyshnyi, cùng một số lãnh đạo doanh nghiệp.

IMF và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ vào tháng 11/2025 về chương trình cho vay trị giá 8,2 tỷ USD trong vòng bốn năm. Thỏa thuận này phụ thuộc vào việc Ukraine thực hiện một số điều kiện then chốt, bao gồm thông qua ngân sách, củng cố các cam kết tài trợ từ các nhà tài trợ quốc tế và triển khai các cải cách kinh tế cần thiết. Các quan chức IMF đánh giá Ukraine đã đạt được tiến triển nhất định và dự kiến Hội đồng Điều hành IMF sẽ xem xét phê duyệt chương trình trong vài tuần tới.

Việc phê duyệt gói hỗ trợ này được coi là mang tính sống còn đối với Ukraine, bởi nó sẽ mở đường cho các dòng vốn bên ngoài bổ sung nhằm thu hẹp khoảng trống tài chính mà IMF ước tính lên tới khoảng 136,5 tỷ USD trong giai đoạn đ/ thu Hoà biên tập-15.1ến năm 2029, trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn.

Vân Bình

Nguồn: Reuters