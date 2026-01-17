Tổng thống Mexico phản ứng trước các đe dọa can thiệp từ Tổng thống Mỹ

Hotline: 0822.173.636   |

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 16/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định các nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát dòng người di cư về phía Bắc đang mang lại “những kết quả thuyết phục”, trong bối cảnh xuất hiện các thảo luận tại Mỹ về khả năng can thiệp vào Mexico dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Ngày 16/1, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định các nỗ lực trấn áp tội phạm ma túy và kiểm soát dòng người di cư về phía Bắc đang mang lại “những kết quả thuyết phục”, trong bối cảnh xuất hiện các thảo luận tại Mỹ về khả năng can thiệp vào Mexico dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum phát biểu tại Cung điện Quốc gia ở Thành phố Mexico, ngày 7 tháng 11 năm 2025. Ảnh: AP.

Phát biểu tại họp báo, bà Sheinbaum cho biết chính phủ Mexico đã đạt những tiến triển đáng kể trong cuộc chiến chống các băng nhóm tội phạm, thể hiện qua tỷ lệ giết người giảm mạnh, lượng fentanyl bị thu giữ tại biên giới Mỹ sụt giảm và dòng người di cư thưa thớt hơn. Tổng thống Mexico nhấn mạnh đây là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ, khẳng định: “Có những kết quả rất thuyết phục từ hợp tác song phương và những nỗ lực mà Mexico đã thực hiện”.

Bà Sheinbaum đồng thời kêu gọi Washington chấm dứt nạn buôn lậu vũ khí vào Mexico, cho rằng tình trạng tiêu thụ ma túy tại Mỹ là một trong những nguyên nhân then chốt làm gia tăng bạo lực của các băng nhóm ở Mexico. Bà nhấn mạnh: “Phía bên kia cũng phải làm phần việc của mình. Cuộc khủng hoảng tiêu thụ cần được giải quyết từ góc độ y tế công cộng, thông qua giáo dục và phòng ngừa”.

Những tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa lực lượng Mỹ “đánh vào các mục tiêu trên bộ” tại Mexico nhằm vào các băng nhóm ma túy, sau một chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ tại Venezuela.

Trước đó, ngày 12/1, Tổng thống Sheinbaum và Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó nhà lãnh đạo Mexico tái khẳng định can thiệp của Mỹ là không cần thiết.

Trong một diễn biến liên quan, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) ngày 16/1 đã ban hành loạt cảnh báo an toàn bay, yêu cầu các hãng hàng không thận trọng khi bay qua Mexico, Trung Mỹ và một số khu vực Nam Mỹ, do rủi ro từ hoạt động quân sự tiềm ẩn và can thiệp, gây nhiễu hệ thống định vị GPS.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo các hãng hàng không trên các chuyến bay đến Trung và Nam Mỹ về rủi ro quân sự. Ảnh: Bloomberg.

Theo FAA, các cảnh báo này có hiệu lực từ ngày 16/1 và kéo dài 60 ngày, bao phủ không phận Mexico, nhiều quốc gia Trung Mỹ, cùng Ecuador, Colombia và một số vùng phía đông Thái Bình Dương.

Thúy Hà

Nguồn: AP/Reuters

