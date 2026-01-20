Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi tăng cường phát hiện UAV, tránh gia tăng căng thẳng với Triều Tiên

Ngày 20/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cho rằng , hệ thống giám sát hiện nay của nước này đang tồn tại lỗ hổng trong việc phát hiện các máy bay không người lái do dân sự vận hành bay sang lãnh thổ Triều Tiên, cảnh báo những sự cố như vậy có nguy cơ làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung trong cuộc họp nội các ngày 19/1. Ảnh: NK News

Phát biểu tại cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp, Tổng thống Lee nhấn mạnh rằng, không thể chấp nhận việc một cá nhân dân sự phóng drone sang Triều Tiên vì mục đích bất hợp pháp. Ông khẳng định: “Điều này chẳng khác nào châm ngòi cho chiến tranh. Làm sao chúng ta lại không phát hiện được việc một chiếc drone bay sang phía Bắc?”

Tuyên bố của Tổng thống Lee được đưa ra sau khi Triều Tiên hồi đầu tháng cho biết, một máy bay không người lái xuất phát từ Hàn Quốc đã xâm nhập không phận nước này. Bình Nhưỡng công bố hình ảnh các mảnh vỡ và ảnh chụp trên không các công trình, mà theo họ là do chiếc drone nói trên ghi lại.

Một người đàn ông Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: NKNews

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết một tổ công tác đặc biệt đang điều tra vụ việc và đã triệu tập một nghi phạm dân sự để thẩm vấn. Tổng thống Lee yêu cầu tiến hành điều tra toàn diện, đồng thời nhấn mạnh cần có biện pháp ngăn chặn để sự việc tương tự không tái diễn.

Theo ông Lee, những hành động như vậy không chỉ gây ra căng thẳng không cần thiết với Triều Tiên mà còn có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế Hàn Quốc. Ông cho biết nếu cuộc điều tra xác định một công dân Hàn Quốc đứng sau vụ việc, người này có thể đối mặt với truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi khiêu khích Bình Nhưỡng.

Tuần trước, bà Kim Yo Jong – em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un – đã kêu gọi Seoul làm rõ vụ việc, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng có thể dẫn đến “những hậu quả nghiêm trọng”.

Thủ đô Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ảnh: NK News

Chính quyền của Tổng thống Lee Jae Myung, kể từ khi nhậm chức năm ngoái, đã tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên, song cho đến nay các nỗ lực tiếp cận này vẫn chưa nhận được phản hồi tích cực từ phía Bình Nhưỡng.

Vân Bình

Nguồn: Reuters