Tổng thống Donald Trump: “Nước Mỹ đang bùng nổ và mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa”

Ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xuất hiện tại Nhà Trắng để trả lời báo chí, nhân dịp tròn một năm bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Tại cuộc họp báo kéo dài hơn 100 phút, ông tập trung nêu bật những kết quả mà chính quyền của ông đạt được trong lĩnh vực kinh tế, nhập cư, an ninh và đối ngoại.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, ngày 21 tháng 1 năm 2026. Ảnh AP

Trong hơn 100 phút phát biểu tại Nhà Trắng ngày 21/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã dành phần lớn thời gian để điểm lại những thành tựu then chốt của chính quyền trong năm đầu tiên ông trở lại cầm quyền.

Về kinh tế, Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực, với tăng trưởng được cải thiện và thị trường việc làm ổn định hơn. Ông cho rằng các chính sách kinh tế của mình đã giúp củng cố niềm tin và vị thế của nền kinh tế Mỹ.

Ông Trump nói: “Nước Mỹ đang bùng nổ. Chúng tôi đã tiếp quản một mớ hỗn độn và biến nó thành rất tốt, và mọi thứ sẽ còn tốt hơn nữa trong thời gian tới”.

Liên quan đến nhập cư và an ninh biên giới, Tổng thống Mỹ cho biết chính quyền của ông đã tăng cường các biện pháp thực thi pháp luật và trục xuất những người nhập cư bị cáo buộc vi phạm pháp luật. Trong cuộc họp báo, ông Trump đã trình bày các tài liệu và hình ảnh nhằm minh họa cho các hoạt động mà ông mô tả là kết quả cụ thể của chính sách nhập cư cứng rắn trong năm qua.

Về an ninh trong nước, ông Trump nhấn mạnh việc tăng cường lực lượng thực thi pháp luật và vai trò của chính quyền liên bang trong việc duy trì trật tự tại các thành phố lớn. Theo ông, đây là một trong những ưu tiên hàng đầu nhằm bảo đảm an ninh và ổn định xã hội.

Ông Trump giơ cao một tập hồ sơ ghi lại những thành tựu của mình trong năm đầu nhiệm kỳ hai. Ảnh: Reuters

Trong lĩnh vực đối ngoại, Tổng thống Mỹ đề cập đến quan hệ với các đồng minh châu Âu và các vấn đề chiến lược quốc tế, trong đó có những trao đổi liên quan đến Greenland và vai trò của Mỹ trong các cơ chế hợp tác toàn cầu. Ông cho rằng Washington cần theo đuổi lập trường cứng rắn hơn để bảo vệ lợi ích quốc gia, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục tham gia đối thoại với các đối tác. Ông nói: “Chúng tôi sẽ làm việc để đạt được những thỏa thuận khiến nước Mỹ và các đồng minh hài lòng”.

Tổng thống Trump cũng bày tỏ quan điểm phê phán đối với Liên hợp quốc, cho rằng tổ chức này chưa phát huy được vai trò như mong đợi trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế. Nhân dịp này, ông nhắc lại sáng kiến thành lập một cơ chế gìn giữ ổn định quốc tế mới do Mỹ thúc đẩy.

Cuộc họp báo diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên đường sang châu Âu để tham dự các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo quốc tế, nơi nhiều vấn đề toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục được đưa ra thảo luận trong năm thứ hai của nhiệm kỳ.

Bích Hồng

Nguồn: AP, Reuters, The Week