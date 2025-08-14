Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Hàn Quốc: Khi kỳ tích sông Hàn và sông Hồng gặp gỡ

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Kim Jung Kwan có bài viết đăng trên báo Hankookilbo ngày 13/8 với tựa đề "Khi kỳ tích sông Hàn và sông Hồng gặp gỡ."

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại buổi gặp gỡ báo chí. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bài viết cho biết với dân số hơn 100 triệu người và độ tuổi trung bình khoảng hơn 32, Việt Nam là một “quốc gia trẻ.”

Từ khi tiến hành công cuộc “Đổi mới” năm 1986, Việt Nam đã mở ra thời kỳ cải cách và mở cửa, đạt được thành tựu phát triển kinh tế và công nghiệp hóa, ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP hơn 7% vào năm 2024.

Vùng đồng bằng sông Hồng của Hà Nội, vốn là vùng đất nông nghiệp, nay đã trở thành cửa ngõ xuất khẩu ra thế giới. Việt Nam đã tạo nên “Kỳ tích sông Hồng” được so sánh với “Kỳ tích sông Hàn” của Hàn Quốc.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc, sau Trung Quốc và Mỹ, với kim ngạch thương mại đạt 86,7 tỷ USD năm 2024.

Hơn 10.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, góp phần vào sự tăng trưởng của Việt Nam trong các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và năng lượng...

Hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam, đồng thời du lịch và giao lưu nhân lực giữa hai nước cũng đang rất sôi nổi.

Đánh giá cao tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước đến Hàn Quốc vừa diễn ra của Tổng Bí thư Tô Lâm, bài viết nêu rõ Tổng Bí thư Tô Lâm là vị quốc khách đầu tiên của chính quyền mới Hàn Quốc và đây là chuyến thăm đến Hàn Quốc đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau 11 năm.

Theo bài viết, tại diễn đàn kinh doanh có sự tham gia của hơn 500 doanh nhân hai nước nhân chuyến thăm , với tư cách là Đối tác chiến lược cùng nhau phát triển trong kỷ nguyên mới, hai bên đã quyết định mở rộng hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực năng lượng, chuỗi cung ứng, công nghiệp tiên tiến, kỹ thuật số.

Bài viết cũng rút ra một số định hướng hợp tác với Việt Nam.

Thứ nhất, trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu biến động và đầy bất định, cần nâng cao cấu trúc hợp tác.

Hàn Quốc sẽ thúc đẩy chương trình đào tạo công nghệ sản xuất điện-điện tử và hợp tác song phương trong ngành đóng tàu, để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Thứ hai, tăng cường hợp tác về năng lượng và tài nguyên. Hàn Quốc là đối tác đáng tin cậy của Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam đang phải giải quyết nhu cầu điện đang tăng vọt.

Hàn Quốc sẽ tích cực hợp tác và đóng góp vào việc xây dựng mạng lưới và đào tạo nguồn nhân lực để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định và hiệu quả, bao gồm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch thiết lập một nền tảng hợp tác tài nguyên bền vững và cùng có lợi, bao gồm các nguyên tố đất hiếm và than chì...

Thứ ba, mở rộng mô hình hợp tác sang ASEAN, Nam Á, Trung Đông, châu Phi qua đó tăng cường liên kết một cách chiến lược với Nam Bán cầu.

Thứ tư, thông qua ngoại giao thượng đỉnh và các ủy ban chung, hai bên sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh dự đoán được, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc yên tâm đầu tư tại Việt Nam.

Bài viết kết luận sông Hàn và sông Hồng - hai dòng sông đã vượt qua thác ghềnh lịch sử để tạo nên kỳ tích - nay cần gặp nhau trên “đại dương thịnh vượng.”

Kỳ vọng hai nước sẽ cùng khởi hành một hành trình phấn khởi, nơi động cơ công nghiệp vận hành mạnh mẽ, ánh sáng năng lượng bừng sáng và làn gió đổi mới công nghệ lan tỏa./.

Theo TTXVN