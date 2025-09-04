Tổ chức Lễ Khai giảng thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường

Văn phòng Chính phủ có văn bản số 8227/VPCP-KGVX, ngày 3/9, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long về tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026.

Theo văn bản, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư tại văn bản số 17215-CV/VPTW ngày 29/8/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Khai giảng năm học 2025-2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có ý kiến như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các địa phương và các cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền phối hợp chặt chẽ, tập trung thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm đủ điều kiện cho học sinh cả nước bước vào năm học mới; tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 gắn với hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục cần được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm thiết thực, an toàn, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi, thực sự là Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư tại văn bản số 17215-CV/VPTW nêu trên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chuẩn bị chu đáo, tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2025-2026 và kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục tại Hà Nội.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo chuẩn bị kỹ, tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học mới cho các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn; báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/Thành ủy và chỉ đạo đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chỉ đạo tổ chức và chủ trì Lễ Khai giảng tại các điểm cầu địa phương.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn dân về mục đích, ý nghĩa của các hoạt động kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và Ngày Khai giảng năm học mới 2025-2026.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Sơn La, Điện Biên, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên rà soát, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng để sửa chữa, khắc phục xong tất cả các trường, điểm trường bị ảnh hưởng do bão số 5 và các đợt thiên tai vừa qua, bảo đảm điều kiện để học sinh đến trường an toàn, đầy đủ; không được để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, đồ dùng học tập.

Đối với các trường, điểm trường bị sập đổ, hư hỏng nặng chưa khôi phục xong hoặc không bảo đảm an toàn phải có phương án bố trí địa điểm khai giảng, học tập tạm thời, phù hợp cho học sinh; đồng thời có chính sách, biện pháp hỗ trợ kịp thời giáo viên, học sinh, phụ huynh vượt qua khó khăn, yên tâm bước vào năm học mới./.

Theo TTXVN