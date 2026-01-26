Tình hình Iran tiếp tục diễn biến phức tạp

Tình hình tại Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khi chính quyền Tehran tuyên bố sẽ xử lý nghiêm khắc những cá nhân bị cho là chủ mưu các cuộc biểu tình chống chính phủ. Trong bối cảnh hàng trăm người bị giam giữ và áp lực quốc tế bủa vây, phía Iran đã gây chú ý khi công bố các hình ảnh mô phỏng cảnh hạm đội Mỹ bị tấn công và tiêu diệt trên biển, được xem là một thông điệp răn đe mạnh mẽ gửi tới Washington.

Một chiếc xe máy của cảnh sát bốc cháy trong cuộc biểu tình phản đối cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ đã chết sau khi bị cảnh sát bắt giữ, tại Tehran, Iran ngày 19 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Iranintl

Cụ thể, vào ngày 25/1, Bộ trưởng Tư pháp Iran nhấn mạnh những đối tượng bị buộc tội gây bạo loạn, khủng bố sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nề nhất. Theo cổng thông tin Mizan, cơ quan tư pháp sẽ không khoan nhượng với bất kỳ hành vi dùng vũ khí, phóng hỏa hay gây thương vong nào.

Về công tác trấn áp, hãng tin Tasnim cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ hơn 200 nghi phạm tại nhiều địa phương: hơn 150 người ở thành phố Yazd, 19 người tại Semnan do phá hoại hạ tầng và 40 đối tượng mang vũ khí tại tỉnh Golestan.

Các cuộc biểu tình, bùng phát từ cuối tháng 12/2025 do lo ngại lạm phát và đồng rial mất giá, đã biến thành các cuộc đụng độ bạo lực với lực lượng an ninh tại nhiều khu vực.

Iran công bố tranh tường cảnh báo Mỹ không nên tấn công quân sự. Ảnh: AP

Trên mặt trận quốc tế, đối đầu Mỹ - Iran trở nên trực diện hơn. Ngày 25/1, chính quyền Iran đã khánh thành một bức tranh tường khổng lồ tại Quảng trường Enghelab ở trung tâm thủ đô Tehran, gửi đi thông điệp cảnh báo trực tiếp tới Mỹ. Bức tranh mô tả góc nhìn từ trên cao của một tàu sân bay Mỹ với các máy bay chiến đấu bị hư hại và đang bốc cháy trên boong. Bức tranh đi kèm biểu ngữ bằng tiếng Ba Tư và tiếng Anh với nội dung: "Gieo gió ắt gặp bão. Động thái này diễn ra ngay khi Mỹ đang điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục tới khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố việc triển khai này là đề phòng cho các hành động quân sự tiềm tàng.

Các quan chức cấp cao của Tehran khẳng định bất kỳ cuộc tấn công nào từ phía Mỹ cũng sẽ bị coi là hành vi khơi mào cho một “cuộc chiến tranh tổng lực” và Iran sẵn sàng đáp trả bằng tất cả nguồn lực hiện có

Nhật Lệ

Nguồn: AP, Euronews