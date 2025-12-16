Tín hiệu vui trong đầu tư tín dụng ở giai đoạn “nước rút”

11 tháng của năm 2025, những kết quả tích cực từ huy động vốn, đặc biệt là tiền gửi của tổ chức kinh tế và dân cư đã tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng tín dụng trên địa bàn tỉnh. Ngân hàng Nhà nước khu vực 7 (NHNN khu vực 7) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách và giải pháp về quản lý Nhà nước liên quan đến tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng; yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn duy trì mặt bằng lãi suất tiền gửi ổn định, tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm lãi suất cho vay đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Công ty CP Sông Việt Thanh Hóa được vay vốn ngân hàng đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Công ty CP Sông Việt Thanh Hóa hoạt động trong lĩnh vực chế biến, xuất khẩu các sản phẩm chả cá, bột cá vừa được ngân hàng giải ngân thêm nguồn vốn, tạo nguồn lực để doanh nghiệp tăng tốc nhập thêm nguyên liệu, hoàn thành các hợp đồng đã được ký kết với đối tác ở giai đoạn “nước rút”. Mặc dù thời điểm này, lãi suất có dấu hiệu nhích nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn thấp hơn mặt bằng nhiều năm trước. Điều này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn tiếp cận tín dụng để đầu tư sản xuất cũng như mở rộng thị trường, ký kết các đơn hàng mới, tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Vietinbank - Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: “Bức tranh kinh tế của tỉnh Thanh Hóa năm 2025 khá khả quan, các chỉ số về sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ tăng đồng đều, du lịch phục hồi mạnh. Cùng với đó là kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp... Những “sức bật” này tạo nền tảng để ngành ngân hàng Thanh Hóa nói chung và Vietinbank - Chi nhánh Thanh Hóa nói riêng mạnh dạn đưa vốn ra nền kinh tế. Hiện, ngân hàng đang tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cho vay theo ngành, lĩnh vực ưu tiên, cho vay phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, ngân hàng cũng thực hiện nghiêm ngặt công tác thẩm định, giám sát dòng vốn và định hướng khách hàng đúng mục tiêu. Do vậy, chất lượng dư nợ của ngân hàng luôn bảo đảm, ổn định. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động, việc giữ tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp giúp Vietinbank Thanh Hóa bảo đảm “sức khỏe tài chính” và tạo dư địa tăng trưởng cho năm mới".

Khách hàng đến giao dịch tại Vietcombank Bắc Thanh Hóa.

Tính đến đầu tháng 12/2025, tổng nguồn vốn huy động của các TCTD trên địa bàn tỉnh đạt 213.010 tỷ đồng, tăng 14,27% so với đầu năm; tổng dư nợ đạt 248.050 tỷ đồng, tăng 11,66% so với đầu năm. Đây là mức tăng trưởng khá, phản ánh khả năng hấp thụ vốn tốt hơn và nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp địa phương. Tháng cuối cùng của năm, hệ thống ngân hàng đang đẩy mạnh cho vay, đưa tín dụng tăng trưởng đúng hướng, qua đó tạo đà phát triển cho nền kinh tế trong năm mới 2026. Các TCTD trên địa bàn đã tập trung đẩy mạnh tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, các ngành ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN Việt Nam như: nông nghiệp, nông thôn, công nghiệp chế biến, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số... Đồng thời, các gói tín dụng hỗ trợ người dân khắc phục ảnh hưởng thiên tai, mở rộng sản xuất cũng được “kích hoạt” mạnh mẽ. Đặc biệt, để phát huy vai trò then chốt của khu vực kinh tế tư nhân, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và lan tỏa đổi mới sáng tạo, theo Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, các TCTD trên địa bàn thúc đẩy cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt dư nợ gần 36.204 tỷ đồng, chiếm 26,15% tổng dư nợ.

Hiện, NHNN khu vực 7 đang tập trung chỉ đạo các TCTD trên địa bàn đẩy mạnh triển khai các giải pháp tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế. Đặc biệt là nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2026. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình, thủ tục và các biện pháp khác để phấn đấu giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm việc công bố thông tin về lãi suất cho vay, chương trình tín dụng ưu đãi lãi suất. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển mạng lưới hoạt động về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển đa dạng các sản phẩm cho vay tiêu dùng phù hợp với định hướng, mục tiêu của Chiến lược Tài chính toàn diện quốc gia, góp phần hạn chế tín dụng đen...

Bài và ảnh: Khánh Phương