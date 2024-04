"Tiếp tục đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”

Đó là chủ đề của “Tháng hành động vì ATTP” năm 2024 được Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh Thanh Hóa phát động ngày 16/4, tại thị xã Nghi Sơn.

Trong những năm qua, công tác quản lý ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, cùng sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cấp, các ngành, đã tạo sự chuyển biến sâu rộng về nhận thức trong cộng đồng xã hội. Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm ngày càng quan tâm đầu tư, nâng cấp thiết bị, dây chuyền sản xuất; hàng hóa được đảm bảo chất lượng, an toàn khi đưa ra tiêu dùng tại cộng đồng. Ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về ATTP được nâng lên, tạo sự thống nhất cao trong hành động, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hệ thống văn bản quản lý Nhà nước về ATTP được hoàn thiện; tổ chức, bộ máy quản lý Nhà nước về ATTP các cấp được thành lập và kiện toàn. Trách nhiệm quản lý Nhà nước về ATTP của các cấp, các ngành được phân định rõ ràng.

Công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về ATTP được triển khai đồng bộ, quyết liệt và nghiêm minh hơn, hạn chế tình trạng chồng chéo, trùng lắp, gây phiền hà cho doanh nghiệp; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm. Nhiều vùng sản xuất rau, quả an toàn, chăn nuôi an toàn, giết mổ tập trung bảo đảm ATTP, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, có giá trị kinh tế cao được hình thành và nhân rộng giúp người dân trên địa bàn toàn tỉnh được tiếp cận với nhiều thực phẩm an toàn. Công tác giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm được quan tâm, tình hình ngộ độc thực phẩm được kiểm soát, số vụ ngộ độc thực phẩm giảm rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại: Việc tăng cường nguồn lực, phân bổ kinh phí hằng năm cho thực hiện công tác ATTP ở cấp huyện, cấp xã còn thiếu, chưa kịp thời, chưa đáp ứng yêu cầu đối với công tác đảm bảo ATTP trong tình hình hiện nay. Hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm ở một số địa phương còn thụ động, xử lý vi phạm chưa kiên quyết, chưa đảm bảo tính răn đe. Vẫn còn tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, hết hạn sử dụng, thực phẩm không rõ nguồn gốc, sử dụng chất cấm trong bảo quản thực phẩm, không tuân thủ thời gian cách ly, ngừng sử dụng hóa chất, thuốc kích thích tăng trưởng trước khi thu hoạch...

Tháng hành động vì ATTP năm 2024 là điểm nhấn tạo đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm VSATTP, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Trong tháng hành động, các ngành chức năng sẽ tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong bảo đảm an ninh, ATTP. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, ATTP; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, tập trung vào những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP tỉnh đề nghị các cấp, các ngành và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh bám sát chủ đề, các hoạt động diễn ra trong tháng hành động để có những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện quyết tâm, cam kết mạnh mẽ đối với công tác bảo đảm ATTP.

Ban Chỉ đạo về quản lý VSATTP các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn tổ chức Lễ phát động, hội nghị triển khai Tháng hành động trên địa bàn để tạo hiệu ứng, sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo triển khai đồng bộ và đạt chất lượng cao các hoạt động đảm bảo ATTP. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh ATTP. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm cần thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Người tiêu dùng lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm đảm bảo an toàn; có trách nhiệm trong việc tố giác các hành vi vi phạm an ninh ATTP với chính quyền và các cơ quan chức năng để có thông tin kiểm tra, xử lý kịp thời.

Tô Hà