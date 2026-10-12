Tiên Trang cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tiên Trang đã khẩn trương xây dựng chương trình hành động, tổ chức quán triệt nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Với phương châm nghị quyết phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, cấp ủy xã xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, phân công trách nhiệm cụ thể, gắn mục tiêu nghị quyết với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Từ sự đóng góp của người dân, nhiều tuyến đường giao thông thôn Đông Hải được bê tông hóa, đạt tiêu chí “xanh, sạch, đẹp”.

Đảng bộ xã Tiên Trang hiện có 36 tổ chức cơ sở đảng, với 1.239 đảng viên. Để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, Đảng ủy xã gắn việc triển khai nghị quyết của Trung ương, của tỉnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; phân công cấp ủy viên phụ trách từng lĩnh vực, địa bàn và chi bộ. Qua đó, cấp ủy vừa nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, vừa kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

Ở các chi bộ, nghị quyết được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ sát với điều kiện thực tế. Tại thôn Đông Tiến, bám sát định hướng phát triển kinh tế của Đảng bộ xã, chi bộ tập trung vận động Nhân dân phát triển dịch vụ, thương mại gắn với lợi thế kinh tế biển. Thôn hiện có hơn 150 hộ tham gia các ngành, nghề dịch vụ, 10 tàu thuyền đánh bắt xa bờ; thu nhập bình quân đầu người đạt 72 triệu đồng/năm, không còn hộ nghèo.

Phó Bí thư chi bộ thôn Đông Tiến Nguyễn Văn Hải cho biết, để nghị quyết đi vào cuộc sống, chi bộ xác định đúng tiềm năng, thế mạnh và những vấn đề người dân quan tâm; từ đó lựa chọn nhiệm vụ phù hợp, tạo sự đồng thuận và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tiên Trang Đặng Ngọc Thanh, sau sáp nhập, khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới phát sinh. Vì vậy, Đảng bộ xã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”; đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát huy lợi thế kinh tế biển luôn được Đảng ủy xã xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Hiện, xã Tiên Trang duy trì ổn định 70ha nuôi trồng thủy sản; 531 phương tiện khai thác với tổng công suất 101.830 CV. Sản lượng khai thác 9 tháng năm 2026 đạt khoảng 29.000 tấn, nuôi trồng 2.900 tấn; sản lượng chế biến của 15 cơ sở đạt 13.000 tấn. 100% tàu xa bờ được lắp thiết bị giám sát hành trình; hoàn thành cài đặt hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử eCDT cho 352 tàu cá có chiều dài từ 6m trở lên, đạt 100%.

Các ngành, nghề truyền thống như mộc dân dụng, gò hàn, chế biến hải sản, xây dựng tiếp tục được khuyến khích phát triển, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Địa phương đang hoàn thiện thủ tục đề nghị công nhận lại 1 sản phẩm OCOP 3 sao và công nhận mới 1 sản phẩm OCOP 3 sao.

Đầu tư kết cấu hạ tầng được xã triển khai theo hướng phục vụ trực tiếp đời sống Nhân dân và mục tiêu phát triển. Địa phương đã hoàn tất thủ tục khởi công 3 dự án cơ sở hạ tầng giáo dục; hoàn thành công trình hoàn trả khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá tại cửa sông Lý.

Phát huy lợi thế biển, các nhà hàng, homestay được đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp. Trong các kỳ nghỉ lễ, địa phương đón khoảng 21.000 lượt khách, doanh thu du lịch ước gần 9 tỷ đồng. Kinh tế biển gắn với dịch vụ, du lịch đang từng bước mở rộng sinh kế, tạo thêm việc làm cho người dân.

Một trong những nội dung được Tiên Trang chú trọng là cải cách hành chính, chuyển đổi số, qua đó đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Xã tập trung số hóa hồ sơ, dữ liệu, nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện toàn trình. Từ ngày 1/7/2025 đến 30/9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 6.381 hồ sơ, giải quyết 6.253 hồ sơ, đạt 97,9%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,4%. Tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 100%; tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Cùng với đó, xã tăng cường tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân qua nhiều kênh, tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, tinh thần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm từng bước được cụ thể hóa.

Từ phát triển kinh tế biển, ngành nghề, du lịch đến đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính và chuyển đổi số, những mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Tiên Trang lần thứ I đang từng bước được hiện thực hóa. Sự quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cùng sự đồng thuận của Nhân dân đang tạo nền tảng để Tiên Trang phát huy tiềm năng, lợi thế, tạo động lực phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Phan Nga