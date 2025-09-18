Tiễn đưa nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ về cõi vĩnh hằng

Ngày 18/9, Lễ tang Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Huy Ngọ được tổ chức theo hình thức lễ tang cấp cao tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội).

Đại diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ban Tổ chức Trung ương; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Tỉnh ủy, UBND, HĐND, MTTQ tỉnh Phú Thọ; Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ phường Ngọc Hà (TP Hà Nội) cùng bạn bè, anh em, đồng chí và gia đình đã long trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu và tiễn đưa Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Lễ tang Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

“Đồng chí Lê Huy Ngọ, Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Nguyên Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương - người đồng chí kính mến của chúng ta không còn nữa! Đồng chí đã trở về cõi vĩnh hằng, để lại cho gia đình, bạn bè, đồng chí nỗi tiếc thương vô hạn”, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp xúc động mở đầu bài điếu văn tại lễ truy điệu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ, Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938, trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng, tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa (nay là Phường Hải Bình, Tỉnh Thanh Hóa).

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo nên ngay từ khi còn nhỏ ông đã cùng cha, mẹ, anh chị lo toan công việc gia đình, chăm chỉ học tập, đạt học sinh xuất sắc, tiêu biểu nhiều năm liền.

Ngay từ khi còn tuổi thiếu niên, ông đã sớm tiếp thu lòng yêu quê hương, đất nước, noi theo truyền thống gia đình nên ngay từ tháng 3/1953 ông đã tham gia hoạt động cách mạng.

Đoàn Ban Bí thư Trung ương Đảng đến viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Từ tháng 6/1954 - 9/1956, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh hóa.

Từ tháng10/1956 - 2/1959, ông là học sinh trường Trung cấp Nông lâm Trung ương.

Từ tháng 1/1960 - 11/1964, sau khi tốt nghiệp ông về công tác tại tỉnh Phú Thọ làm cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, Ty Nông nghiệp Phú Thọ. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 10/1/1962.

Từ tháng 12/1964 - 3/1967, ông học tại Đại học Nông nghiệp I Hà Nội.

Đoàn Ban Tổ chức Trung ương đến viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Từ tháng 4/1967 - 5/1971, sau khi tốt nghiệp Đại học Nông nghiệp I, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Phòng Hành Kế hoạch, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Thường vụ Đảng ủy Ty Nông nghiệp Vĩnh Phúc.

Từ tháng 6/1971 - 4/1974, ông được cử đi học chính trị cao cấp tại trường Đảng Nguyễn Ái Quốc.

Từ tháng 5/1974 - 5/1976, ông được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Hành chính tỉnh, kiêm Trưởng Ban Quản lý Hợp tác xã Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 6/1976 - 5/1977, ông được bầu làm Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp, kiêm Trưởng Ban quản lý HTX Nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phú.

Vòng hoa của Bộ Nông nghiệp và Môi trường kính viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Từ tháng 6/1977 - 9/1983, ông được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1983 - 9/1986, ông được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phú.

Từ tháng 10/1986 - 5/1988, ông được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phú, là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Từ tháng 6/1988 - 7/1991, Bộ Chính trị điều động ông về làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI.

Đoàn đại biểu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Từ tháng 7/1991 - 10/1997, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa VII, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Từ tháng 10/1997 - 6/2004, ông được giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và tiếp tục được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX và là Đại biểu Quốc hội khóa IX, X.

Từ tháng 7/2004 - 6/2008, ông là Trưởng Ban chuyên trách Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiễn biệt Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

“Từ tháng 6/2008, mặc dù được nghỉ hưởng chế độ hưu trí nhưng với kiến thức, kinh nghiệm sâu sắc, lòng nhiệt thành, tâm huyết, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn sẵn sàng nhận làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của Chính phủ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chia sẻ.

Hầu như cả cuộc đời của Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ gắn liền với nông thôn, nông nghiệp và nông dân. Sinh ra từ làng quê, lớn lên bằng ngô khoai của làng biển, trau dồi kiến thức từ những mái trường nông nghiệp. Suốt thời gian công tác ở địa phương hay Trung ương, ông cũng đều gắn với nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Là người lăn lộn với thực tiễn, trong thời gian giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông đã có mặt ở tất cả các địa phương trong cả nước, ở hầu hết các công trình, vùng sản xuất, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở nghiên cứu, đào tạo về nông nghiệp, nông thôn, lãnh đạo toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển thủy lợi, xây dựng nông thôn toàn diện, chỉ đạo hoạch định những chương trình, nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các chương trình đảm bảo an ninh lương thực quốc gia; giống cây trồng, vật nuôi; nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ nông lâm nghiệp; phong trào xây dựng cánh đồng cho thu nhập 50 triệu đồng/ha/năm; liên kết 4 nhà; kiên cố hóa kênh mương; trồng mới 5 triêụ ha rừng; chế biến rau hoa quả; chế biến gỗ và lâm sản; xuất khẩu nông lâm sản, Chương trình xây dựng nông thôn mới... đều ghi đậm dấu ấn của Bộ trưởng Lê Huy Ngọ.

Đoàn đại biểu Báo Nông nghiệp và Môi trường kính viếng Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Ở cương vị Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống bão lụt Trung ương, hình ảnh của ông có lẽ thật khó phai nhạt trong tâm trí của người dân cả nước.

Mỗi trận lũ lụt, bão tố, thiên tai, ông luôn có mặt tại những điểm xung yếu nhất từ rất sớm, cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân vùng thiên tai đối phó, khắc phục hậu quả kịp thời. Nhiều người gọi ông là “Người đi trong bão lũ” là như vậy.

Với quê hương Thanh Hóa, ông vô cùng tự hào đó là nơi sinh ra, lớn lên và dìu dắt ông bước vào đời. Ơn nghĩa với quê hương, ông đã có may mắn được trở về làm Bí thư Tỉnh ủy 4 năm với nhiều dấu ấn còn lưu lại đến bây giờ. Sống xa quê, ông tham gia tích cực các hoạt động của Hội đồng hương Thanh Hóa tại Hà Nội; 10 năm là Chủ tịch Hội và được tôn vinh Chủ tịch danh dự của Hội đến cuối đời.

Với tỉnh Vĩnh Phú/Phú Thọ/Vĩnh Phúc trước đây, ông coi đó là quê hương thứ 2 của mình bởi ở đó, ông được phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành từ khi ra trường, trải qua rất nhiều vị trí công tác, từ chuyên viên đến các vị trí lãnh đạo cấp Phòng, Sở, đến cương vị Lãnh đạo cao nhất của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hình ảnh của ông vẫn còn vô cùng sâu đậm trong lòng cán bộ, người dân đất Tổ. Ông đã đưa vào thực tiễn tư tưởng “khoán hộ” đổi mới không chỉ tại Phú Thọ mà ở các cương vị lãnh đạo ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau này.

Với cương vị Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Đảng, ông đã tận tâm, tham mưu với Ban Bí thư, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương nhiều vấn đề mới, vấn đề lớn về tổ chức bộ máy và cán bộ của Đảng và Nhà nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đọc điếu văn tiễn biệt Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Với công lao đóng góp cho đất nước, cho nhân dân, ông được Đảng, Nhà nước đánh giá cao và đã được tặng thưởng:

Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng

Huân chương Độc lập hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì

Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Nông thôn mới

Và nhiều bằng khen, huy chương, kỷ niệm chương, giấy khen khác.

Gia quyến và người thân tiễn biệt Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ lần cuối cùng. Ảnh: Trung Hiếu.

Với quốc tế, ông là người có nhiều đóng góp to lớn, mở rộng và nâng tầm hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế về lĩnh vực nông nghiệp, phòng chống thiên tai. Ông đã là Chủ tịch Phân ban Liên chính phủ Việt Nam Irag, tổ chức thực hiện nhiều chương trình hợp tác quan trọng trong giai đoạn hết sức phức tạp đối với quốc gia này.

Với những đóng góp của mình, ông vinh dự được các nước, tổ chức quốc tế trao tặng:

Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp hợp tác Nông nghiệp Việt Nam - Lào

Huân chương Sư tử vàng vì sự nghiệp hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Senegal

Bằng khen của Liên hợp quốc Về công tác Phòng chống bão lụt giảm nhẹ thiên tai

Lễ an táng của Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ sẽ diễn ra cùng ngày tại Công viên tưởng niệm Thiên Đức, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Hiếu.

Với gần 90 tuổi đời, hơn 60 năm tuổi Đảng, trải qua hơn 50 năm công tác, Bộ trưởng Lê Huy Ngọ đã đem tâm sức của mình phục vụ cho Cách mạng, cho nhân dân. Nhiều người dân trong cả nước kính trọng, quý mến ông, thương ông vất vả nên đã làm thơ, viết thư gửi tới ông. Trong rất nhiều tình cảm của người dân, có 2 câu thơ khắc họa đúng cốt cách tiêu biểu con người Bộ trưởng Lê Huy Ngọ:

Làm Bộ trưởng vẫn lội đồng, thăm ruộng

Bão lụt nơi nào cũng có mặt cùng dân

Với nhiều người, ông là “Bộ trưởng của nông dân”, là “Người đi trong bão lũ”. Lời chào “Bác Ngọ” là tình cảm sâu sắc, trìu mến nhất mỗi khi người dân gặp ông. Đây có lẽ là phần thưởng cao qúy nhất của cán bộ, người dân dành tặng cho ông.

Trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ông mãi là vị Bộ trưởng mẫu mực, tận hiến cả cuộc đời cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn, luôn mới về phương pháp tư duy, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc; là người lãnh đạo luôn tin tưởng, dìu dắt, yêu thương cán bộ của mình.

Trong gia đình ông là người Chồng, người Cha, người Ông, người Cụ mẫu mực, đức độ, giàu lòng nhân ái, đức hy sinh và hết lòng chăm lo đến hạnh phúc của gia đình, con, cháu, chắt.

Đối với quê hương, họ hàng nội, ngoại, ông luôn hướng về cội nguồn với tình cảm sâu đậm, gắn bó.

Đối với bạn bè, bà con khối phố, ông luôn sống chan hòa, tình cảm, đoàn kết, tương thân, tương ái, làm tròn nghĩa vụ, trách nhiệm của người công dân, người đảng viên nơi cư trú.

Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng và Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tiễn đưa Nguyên Bộ trưởng Lê Huy Ngọ. Ảnh: Trần Văn.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp bày tỏ, cuộc đời Bộ trưởng Lê Huy Ngọ là tấm gương sáng để đồng nghiệp, bạn bè, con cháu yêu quý, kính trọng và noi theo. Hình ảnh của ông sẽ còn lưu mãi trong tâm trí của mỗi chúng ta. Đồng chí Lê Huy Ngọ không còn nữa, Đảng ta mất đi một người đảng viên, cán bộ suốt đời trung thành với sự nghiệp cách mạng, liêm khiết, chí công, vô tư. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mất đi một người lãnh đạo tâm huyết, có tầm nhìn chiến lược sâu sắc, được cán bộ, bà con nông dân cả nước kính trọng. Gia đình mất đi người Chồng, người Cha, người ông, người Cụ hết mực yêu thương. Quê hương Thanh Hóa và Phú Thọ mất đi một người con kiên trung, nhiệt huyết, có nhiều công lao đóng góp cho sự phát triển của địa phương. Bà con khối phố mất đi một người công dân ưu tú, một người hàng xóm gần gũi, thân yêu. Chúng ta mất đi người đồng chí, người anh, người bạn gương mẫu, thủy chung, cùng chia ngọt, sẻ bùi qua bao tháng năm công tác, làm việc cùng nhau.

“Trong giờ phút đau thương này, dù trong lòng không muốn nhưng chúng ta vẫn phải xót xa nói lời vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ. Trong buổi tiễn biệt hôm nay chúng tôi xin được bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới toàn thể gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ”, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nghẹn ngào.

