Sáng nay, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật

Sáng nay 22/11, tại Nhà Quốc hội, lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật lần thứ nhất với chủ đề “Hoàn thiện thể chế, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Ban Tổ chức Diễn đàn về xây dựng pháp luật phát biểu tại phiên họp thứ 2 của Ban Tổ chức

Theo dự kiến chương trình, tham dự và chủ trì Diễn đàn có các đồng chí Ủy viên Bộ chính trị: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh.

Đại biểu tham dự Diễn đàn có các đồng chí: Phó Chủ tịch Quốc hội; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Trưởng đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội của 34 tỉnh, thành phố; các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo các cơ quan của Đảng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang Bộ, Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), một số viện nghiên cứu, trường đại học; một số chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu...

Việc tổ chức Diễn đàn có ý nghĩa rất quan trọng nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện về công tác xây dựng pháp luật từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay; trọng tâm tập trung đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác lập pháp của Quốc hội, rút ra những bài học kinh nghiệm, những cách làm hay để tiếp tục phát huy, nhân rộng; đồng thời đánh giá những hạn chế, những điểm cần tiếp tục hoàn thiện, tổng kết lý luận và thực tiễn để đề xuất các định hướng, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động lập pháp của Quốc hội trong thời gian tới, góp phần hoàn thiện thể chế, kiến tạo phát triển đất nước nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Theo chương trình, sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Diễn đàn, các đại biểu sẽ xem video clip “Thể chế, pháp luật đi trước mở đường - Dấu ấn Quốc hội khóa XV”; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo tổng quan đề dẫn và đại diện các cơ quan trình bày 5 tham luận với các chủ đề: Vai trò của thể chế trong giải phóng nguồn lực, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam, hướng tới mục tiêu quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; Đổi mới, hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới gắn với việc xây dựng Định hướng lập pháp nhiệm kỳ của Quốc hội khóa XVI; Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia, thu hút hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển đất nước; Công tác triển khai thực hiện quy định của pháp luật về phân định thẩm quyền, phân cấp, phân quyền trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn địa phương, kiến nghị, giải pháp; Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Sau đó, các đại biểu sẽ trao đổi, thảo luận; nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu ý kiến và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu bế mạc Diễn đàn.

Cùng với Diễn đàn của Quốc hội về hoạt động giám sát lần thứ nhất được tổ chức thành công vào ngày 6/8/2025, việc lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Diễn đàn xây dựng pháp luật tiếp tục khẳng định sự đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, chuyển trọng tâm từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển.

