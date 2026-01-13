Thụy Điển kêu gọi EU siết trừng phạt Nga, cấm hỗ trợ đội tàu vận chuyển dầu khí

Ngày 12/1, Thụy Điển đã kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với các công ty cung cấp dịch vụ cho đội tàu vận chuyển dầu khí của Nga, trong bối cảnh khối này đang chuẩn bị gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Moscow liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Maria Malmer Stenergard tổ chức họp báo ngày 17/5/2025. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh thường niên ở thị trấn Salen, Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cho biết, Stockholm, cùng với Phần Lan, đã trình lên EU ba đề xuất trọng tâm cho gói trừng phạt sắp tới. Trong đó, ưu tiên hàng đầu là chấm dứt mọi hình thức hỗ trợ từ các doanh nghiệp châu Âu đối với các tàu chở dầu, khí đốt và than đá của Nga.

Bà Stenergard cho rằng áp lực kinh tế lên Nga cần phải được gia tăng đáng kể. Bà nhấn mạnh: “Không vận chuyển, không trung chuyển giữa các tàu, không bảo hiểm, không sửa chữa tại cảng.”

Ngoại trưởng Thụy Điển cũng kêu gọi EU mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với phân bón của Nga và ngừng xuất khẩu hàng hóa xa xỉ từ châu Âu sang nước này. Theo bà, dù các mặt hàng xa xỉ không có ý nghĩa then chốt đối với nền kinh tế chiến tranh của Nga, nhưng việc tiếp tục xuất khẩu chúng là “không thể chấp nhận về mặt đạo đức”.

Thụy Điển tiếp tục kêu gọi EU mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Ảnh: AFP.

Liên minh châu Âu hiện đã áp đặt 19 gói trừng phạt đối với Nga kể từ khi nước này mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào năm 2022. Gói trừng phạt gần nhất, có hiệu lực từ tháng 12/2025, đã mở rộng danh sách các cá nhân và thực thể bị trừng phạt, đồng thời siết chặt khả năng tiếp cận của Nga đối với các dịch vụ hàng hải và bảo hiểm. Tổng cộng, hơn 2.600 cá nhân và tổ chức Nga hiện nằm trong danh sách trừng phạt của EU. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, EU từ tháng 7 năm ngoái đã áp thuế đối với phân bón nhập khẩu từ Nga – quốc gia chiếm hơn 20% sản lượng phân bón toàn cầu và khoảng 25% lượng phân bón nhập khẩu của EU.

Những phát biểu của Ngoại trưởng Stenergard được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thụy Điển công bố kế hoạch chi 15 tỷ krona (khoảng 1,6 tỷ USD) để đầu tư vào hệ thống phòng không mới. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết, kinh nghiệm từ cuộc chiến tại Ukraine cho thấy tầm quan trọng của một hệ thống phòng không mạnh mẽ và bền vững, có khả năng bảo vệ không chỉ các đơn vị quân đội mà cả các thành phố và cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.