Thuốc kháng virus dạng uống của Trung Quốc mở ra hướng nghiên cứu điều trị virus Nipah

Ngày 28/1, giới nghiên cứu cho biết một loại thuốc kháng virus dạng uống do Trung Quốc phát triển trong điều trị COVID-19 đang cho thấy tiềm năng trong nghiên cứu điều trị virus Nipah (NiV), trong bối cảnh Ấn Độ tiếp tục ghi nhận các ca bệnh mới liên quan đến tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm này.

Biểu đồ kết quả thí nghiệm điều trị virus Nipah. Nguồn: Sciencenet.cn

Thông tin về virus Nipah tại Ấn Độ đang thu hút sự quan tâm của dư luận châu Á trong những ngày gần đây. Từ ngày 11/1, nhà chức trách Ấn Độ công bố hai trường hợp nghi nhiễm NiV. Các mẫu bệnh phẩm được xác định tại Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Chẩn đoán Virus (VRDL), thuộc Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR), đặt tại Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn (AIIMS) ở Kalyani, bang Tây Bengal. Hai bệnh nhân đều làm việc tại một bệnh viện tư nhân, nguồn lây nhiễm hiện chưa được xác định.

Trong khi một số quốc gia châu Á nâng mức cảnh báo y tế và tăng cường kiểm dịch đối với NiV, phía Ấn Độ cho rằng nguy cơ bùng phát dịch quy mô lớn hiện chưa ở mức cao, đồng thời khẳng định tình hình vẫn đang được giám sát chặt chẽ.

Trong bối cảnh đó, nhóm nghiên cứu thuộc Viện Virus học Vũ Hán (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) phối hợp với Viện Nghiên cứu Dược học Thượng Hải và một doanh nghiệp công nghệ sinh học đã công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí khoa học Emerging Microbes & Infections. Nghiên cứu cho thấy thuốc nucleoside dạng uống VV116 có hoạt tính kháng virus đáng chú ý đối với virus Nipah, mở ra hướng nghiên cứu mới trong phòng ngừa và điều trị bệnh.

Ảnh tư liệu

VV116 là thuốc kháng virus nucleoside dùng đường uống, từng được phê duyệt tại Uzbekistan và Trung Quốc trong điều trị COVID-19. Thuốc là tiền chất tác động lên enzyme RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) của virus. Trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, VV116 cùng chất chuyển hóa có hoạt tính cho thấy khả năng ức chế rõ rệt đối với hai chủng Nipah gồm chủng Malaysia (NiV-M) và chủng Bangladesh (NiV-B).

Theo các tác giả, đây là bằng chứng ban đầu về tiềm năng điều trị của VV116 đối với virus Nipah, tạo cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn trong tương lai. Hướng tiếp cận này được đánh giá có ý nghĩa đối với việc bảo vệ các nhóm nguy cơ cao như nhân viên y tế, nhân viên phòng thí nghiệm, cũng như trong ứng phó các đợt dịch có thể phát sinh. Các thí nghiệm được tiến hành tại phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp cao thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.

Thanh Hằng

Nguồn: Sciencenet.cn