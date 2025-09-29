Thủ tướng Thái Lan công bố chương trình nghị sự khẩn cấp 15 điểm trước Quốc hội

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 29/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã dẫn đầu Nội các trình bày tuyên bố chính sách của chính phủ mới trước phiên họp chung của Quốc hội nước này, đề ra chương trình nghị sự khẩn cấp toàn diện gồm 15 điểm nhằm giải quyết ngay lập tức các thách thức cốt lõi của quốc gia.

Tân Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mở đầu bài phát biểu, Thủ tướng Anutin thừa nhận rằng chính phủ của ông nhậm chức trong thời điểm “bất ổn toàn diện” - bao gồm các yếu tố kinh tế, xã hội, chính trị và địa chính trị - ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh quốc gia.

Do thời gian có hạn, ngân sách không được tự do quyết định và vị thế là một chính phủ thiểu số, chính quyền phải khẩn trương giải quyết 4 mối đe dọa trước mắt là kinh tế, an ninh, xã hội và môi trường, trên cơ sở tiếp cận kép - bao gồm quản lý khủng hoảng cùng với việc đặt nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững, được định hướng bởi Triết lý Kinh tế Vừa đủ.

Chính phủ cũng cam kết hỗ trợ quá trình tổ chức trưng cầu dân ý và theo đuổi các sửa đổi hiến pháp, nhấn mạnh sự cần thiết phải đảm bảo sự tham gia của công chúng và tuân thủ các phán quyết của Tòa án Hiến pháp để duy trì tính toàn vẹn của hệ thống dân chủ do chế độ quân chủ lãnh đạo.

Về vấn đề kinh tế, Tuyên bố chính sách của Thủ tướng Anutin tập trung chủ yếu vào các biện pháp kích thích kinh tế, đáng chú ý là việc khôi phục chương trình “Đồng chi trả” (Khon La Krueng), cùng với các biện pháp chính nhằm giảm chi phí sinh hoạt bằng cách giảm giá các mặt hàng thiết yếu, bao gồm năng lượng và giá vé giao thông.

Về giải quyết tác động của căng thẳng thương mại, Tuyên bố chính sách tập trung vào việc tiếp tục những biện pháp mà chính phủ tiền nhiệm đã thực hiện, bao gồm việc thành lập “Nhóm Thái Lan” để nâng cấp các hiệp định thương mại tự do (FTA) hiện có và chủ động mở rộng thị trường mới (Trung Đông, châu Phi, Mỹ Latinh).

Chính phủ mới cũng sẽ thúc đẩy việc Thái Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), giải quyết các vấn đề như gian lận giấy chứng nhận xuất xứ và hỗ trợ các ngành bị ảnh hưởng bởi thuế quan nước ngoài, hiện đại hóa các quy định và thủ tục cấp phép.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ điều chỉnh xúc tiến đầu tư nhằm hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm kỹ thuật số/trí tuệ nhân tạo (AI), điện tử tiên tiến, ô tô hiện đại, năng lượng sạch và công nghiệp sinh học.

Về vấn đề an ninh, Tuyên bố chính sách của Thủ tướng Anutin cam kết giải quyết tranh chấp biên giới với Campuchia bằng biện pháp hòa bình nhằm đảm bảo an ninh cho người dân biên giới và bảo vệ chủ quyền hợp pháp của Thái Lan theo ranh giới quốc tế.

Điều này sẽ được thực hiện thông qua đàm phán ngoại giao và quốc phòng vững mạnh. Một điểm đáng chú ý trong tuyên bố là một cuộc trưng cầu ý dân cũng sẽ được tổ chức để lấy ý kiến người dân về khả năng hủy bỏ Biên bản ghi nhớ (MoU) Thái Lan-Campuchia.

Các mục tiêu khẩn cấp khác cũng bao gồm các cam kết về giải quyết nợ quốc gia, trấn áp nạn cờ bạc, bảo vệ môi trường và cải cách lập pháp.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Anutin khẳng định chính phủ của ông cam kết hành động với “sự chính trực, trung thực và đạo đức”, ưu tiên lợi ích quốc gia. Ông nhấn mạnh trên cương vị Thủ tướng sẽ theo đuổi mọi nỗ lực trong quản lý của chính phủ để giải quyết các vấn đề của đất nước, đồng thời đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững của quốc gia trên mọi phương diện vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của người dân Thái Lan.

Phiên họp chung của Quốc hội Thái Lan do Chủ tịch Quốc hội Wan Muhamad Noor Matha chủ trì, được triệu tập để chính thức tiếp nhận Tuyên bố chính sách của chính phủ mới. Phiên họp có sự tham dự đông đảo của hơn 390 nhà lập pháp, bao gồm 165 Thượng nghị sỹ và 228 Hạ nghị sỹ. Phiên họp dự kiến sẽ dành 25 giờ trong 2 ngày 29-30/10 để thảo luận các nội dung được nêu trong Tuyên bố chính sách của Thủ tướng Anutin./.

